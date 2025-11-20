El ministro de Justicia de Bolivia fue removido luego de dos semanas en el cargo + Seguir en









Se trata de Freddy Vidovic sobre quien pesa una condena desde 2015. Antes de conocer su destitución, reconoció su pena y señaló que el fallo estuvo "viciado de nulidad".

Freddy Vidovic fue condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde. Gentileza: Ahora el Pueblo Bo

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz removió este jueves al ministro de Justicia, tras dos semanas en el cargo. Fue por verse envuelto en un escándalo por una condena de prisión que quiso mantener oculta.

Se trata del funcionario Freddy Vidovic, quien asumió el cargo el 9 de noviembre, tras el juramento de Paz para un período de cinco años. El ahora exministro había sido condenado en 2015 a tres años de prisión por cohecho en favor del empresario peruano Martín Belaúnde, quien fue asesor del expresidente Ollanta Humala.

Belaúnde fue capturado en Bolivia hace 10 años y entregado a la justicia peruana por pedido de Lima, que lo reclamaba por vínculos en un caso de corrupción que afectó a Humala, preso por dicha razón.

Uno de los abogados del empresario era Vidovic, quien fue señalado por apoyar al exasesor presidencial peruano en un intento fallido de fuga de Bolivia. Ante el escándalo, Paz lo removió del cargo y designó a Jorge Franz García como nuevo ministro de Justicia, según el decreto publicado este jueves.





El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo reveló la noche del miércoles que existía la sentencia de tres años contra Vidovic, y que, por lo tanto, "no podía ejercitar cargo público". Antes de conocer su destitución, Vidovic reconoció en su cuenta de Facebook que fue condenado, pero que entonces sufrió "secuestro y tortura"; en ese sentido, señaló que el fallo estuvo "viciado de nulidad".

Las autoridades no precisaron si el exministro cumplió su condena. Por su lado, Vidovic llegó al Ministerio de Justicia como abogado personal del vicepresidente Edmand Lara. Después de 17 años, Bolivia retomó su relación diplomática con EEUU Después de casi 20 años, tras la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz, Bolivia retomó sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que estaban rotas desde 2008. El restablecimiento del vínculo fue anunciado este sábado por el propio mandatario y el subsecretario de Estado estadounidense, Cristopher Landau. El flamante presidente de centroderecha sostuvo: "Vamos a establecer esas relaciones", dijo junto al representante del gobierno de Donald Trump, quien precisó que se reanudarán "a nivel de embajadores, como siempre debería de ser". 17 años atrás, el entonces presidente de Bolivia Evo Morales expulsó al representante diplomático de Estados Unidos al acusarlo de haber complotado con la derecha. Como consecuencia de esta decisión, Washington respondió con la misma medida.

