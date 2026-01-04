El papa León XIV advirtió sobre la situación en Venezuela y pidió "garantizar la soberanía y el Estado de Derecho" en ese país + Seguir en









El papa León XIV señaló que sigue “con preocupación” la evolución de la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, que derivó en la detención del líder Nicolás Maduro. Después del rezo dominical del Ángelus, el Pontífice pidió que “prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración”.

El Pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, hizo un llamamiento a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos”.

Noticia en desarrollo.-