El papa León XIV advirtió sobre la situación en Venezuela y pidió "garantizar la soberanía y el Estado de Derecho" en ese país

El papa León XIV señaló que sigue “con preocupación” la evolución de la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, que derivó en la detención del líder Nicolás Maduro. Después del rezo dominical del Ángelus, el Pontífice pidió que “prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración”.
El sumo Pontífice hizo mención a la situación que se vive en el país sudamericano, tras la intervención de Estados Unidos con la detención del líder Nicolás Maduro. "Que prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración”, dijo en el rezo dominical del Ángelus.
El Pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, hizo un llamamiento a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos”.
