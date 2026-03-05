Guerra Medio Oriente: el secretario general de la OTAN confirmó que no planean activar la cláusula de defensa mutua

Durante la jornada del miércoles, el gobierno turco denunció haber derribado un misil proveniente de Irán. La OTAN se mantiene alerta, aunque todavía no activa mecanismos de defensa.

El secretario general de la OTAN apoyó a EEUU y detalló que la alianza no planea responder a la agresión iraní sobre Turquía.

La guerra desatada en Medio Oriente transita su sexto día y cada vez traspasa más fronteras . Ahora, la OTAN enciende sus alarmas, tras la agresión de Irán a Turquía sucedida el pasado miércoles. En este escenario, el secretario general del organismo Mark Rutte calificó el hecho de "grave" aunque aseguró que ninguna de las naciones " habla del Artículo 5 " que establece las condiciones de defensa mutua.

"Lo más importante es que nuestros adversarios vieron ayer que la OTAN es tan fuerte y tan vigilante", advirtió Rutte.

En detalle, la alerta de la OTAN comenzó cuando el gobierno de Turquía informó que sistemas de defensa aérea de la alianza militar interceptaron y destruyeron un misil balístico iraní que se dirigía hacia su espacio aéreo . El episodio encendió nuevas alarmas sobre la posibilidad de que el conflicto en Medio Oriente escale y termine involucrando de forma directa a la alianza militar atlántica.

Así, todos los ojos se posaron sobre el funcionamiento del Artículo 5 del tratado fundacional del bloque , que establece el principio de defensa colectiva: un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos . En ese escenario, los aliados están obligados a tomar las medidas que consideren necesarias para asistir al país afectado, incluso mediante el uso de la fuerza militar.

Desde Teherán, sin embargo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán rechazó la acusación. En un comunicado difundido por medios iraníes, el organismo aseguró que no se lanzaron misiles contra territorio turco y sostuvo que la República Islámica respeta la soberanía de la “amiga” Turquía.

Mientras tanto, la guerra entre Estados Unidos e Irán entró en su sexto día y comenzó a mostrar efectos más allá de los países del Golfo. La expansión de la crisis ya impacta en los mercados globales y generó escenas de evacuación en distintos puntos de Medio Oriente, donde miles de turistas y residentes intentan abandonar la región.

Rutte y el respaldo dentro de la OTAN

En este escenario, Rutte afirmó que dentro de la alianza existe un respaldo significativo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Según explicó, varios aliados consideran que Teherán estaba “cerca de convertirse en una amenaza también para Europa”. No obstante, la posición dentro del bloque no es unánime.

Entre los críticos aparecen el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro español Pedro Sánchez, quienes calificaron la ofensiva militar como una peligrosa violación del derecho internacional.

erdogan.jpg Erdogan criticó el accionar de EEUU en la región.

Consultado sobre si Washington tiene un objetivo estratégico claro que evite una mayor desestabilización regional —y sus eventuales consecuencias para Europa—, Rutte defendió la planificación estadounidense: "Por mis conversaciones con altos líderes militares y políticos estadounidenses, tengo la absoluta sensación de que saben hacia dónde van".

Qué establece el Artículo 5 de la OTAN

El principio de defensa colectiva constituye el núcleo del tratado fundacional de la OTAN, firmado en 1949. El Artículo 5 establece que un ataque armado contra uno de los países miembros será considerado un ataque contra todos los integrantes de la alianza.

“Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que, si tal ataque armado ocurre, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes así atacadas tomando de inmediato, individualmente y en concierto con las otras Partes, las medidas que considere necesarias, incluido el uso de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad del área del Atlántico Norte", establece el tratado.

"Esta asistencia puede o no implicar el uso de la fuerza armada, y puede incluir cualquier acción que los Aliados consideren necesaria para restablecer y mantener la seguridad del área del Atlántico Norte", detalla la web de la OTAN.

A lo largo de su historia, la OTAN invocó el Artículo 5 solo una vez: tras los atentados del Atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.