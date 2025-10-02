León XIV: "Alguien que rechaza el aborto pero pide la pena de muerte no es provida"

El sumo pontífice cuestionó a sectores conservadores e instaló en agenda un debate fuerte en EEUU y en el mundo

El papa León XIV afirmó este jueves que “ no es provida" alguien que rechaza el aborto pero pide la pena de muerte. Apuntó sobre la contradicción de los sectores conservadores de la Iglesia Católica, que exigen la pena capital pero rechazan la interrupción voluntaria del embarazo.

El Sumo Pontífice, nacido en EEUU pero con nacionalidad peruana, se refirió a los planes del cardenal Blase Cupich de entregar un premio al senador demócrata Dick Durbin por su labor en favor de los inmigrantes. El gesto generó críticas entre obispos conservadores debido al apoyo de Durbin al derecho al aborto.

A pesar de pedir respeto, León XIV subrayó las aparentes contradicciones del hala más conservadora: “ Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida ”.

La doctrina de la Iglesia prohíbe el aborto y rechaza la condena a muerte, bajo cualquier circunstancia. También, tanto obispos estadounidenses como del Vaticano insistieron en la necesidad de un trato humano para los migrante e inmigrantes, citando el mandato bíblico de “ acoger al ext ranjero” .

Respecto a los fieles LGBTIQ+ , calificó el tema como “altamente polarizador” y señaló: “Todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica” . A principios de mes recibió en privado al sacerdote estadounidense James Martin, referente pastoral de católicos homosexuales, aunque evitó pronunciarse sobre la peregrinación de 1.400 católicos LGBT+ al Vaticano.

León XIV Papa Vaticano.jpg RFI

Abuso sexual, familia y tensiones sociales

León XIV también abordó recientemente el impacto de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. El Papa se refirió respecto a las víctimas, pero advirtió: “El tema del abuso sexual no puede convertirse en el foco central de la Iglesia”. Además, señaló que en algunos casos hubo “falsas acusaciones” y defendió la protección de los acusados.

Por otra parte, reafirmó su apoyo a la familia tradicional compuesta por “padre, madre e hijos”, y expresó su preocupación por la creciente desigualdad social, poniendo como ejemplo a Elon Musk: “Si eso es ya lo único que tiene valor hoy, entonces estamos en un gran problema”.

La mirada internacional de León XIV

En cuanto a conflictos bélicos, consideró que el Vaticano no debe ser mediador entre Rusia y Ucrania, aunque admitió que en ocasiones ofreció espacio para negociaciones. Sobre la guerra en Gaza, recordó que organizaciones israelíes de derechos humanos hablaron de genocidio y pidió diferenciar entre el Gobierno de Israel y la comunidad judía: “Pienso que las raíces de nuestro cristianismo se encuentran en la religión judía, y no podemos cerrar los ojos a eso”.