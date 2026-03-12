El presidente de Irán fijó sus condiciones para poner fin a la guerra en Medio Oriente: qué le pide a EEUU

Masoud Pezeshkian planteó tres exigencias para terminar el conflicto con Israel y Estados Unidos y confirmó contactos con Rusia y Pakistán para mediar.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian presentó por primera vez las condiciones que Teherán considera necesarias para poner fin a la guerra con Estados Unidos e Israel.

Las declaraciones marcan la primera vez que el jefe de Estado iraní expone públicamente requisitos concretos para un eventual cese de hostilidades. La postura de Teherán llega en medio de una guerra que continúa escalando y que involucró ataques contra infraestructura militar, nuclear y energética dentro del territorio iraní.

Pezeshkian explicó que el final del conflicto dependerá de una serie de pasos que, según el gobierno iraní, deben ser aceptados por Estados Unidos e Israel.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “la única manera de poner fin a esta guerra, iniciada por el régimen sionista y Estados Unidos, es reconocer los derechos legítimos de Irán, el pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones” .

En la misma línea, también enumeró las exigencias que Teherán considera centrales para avanzar hacia un cese de hostilidades: “aceptar los derechos inalienables de Irán, pagar una compensación e imponer una firme obligación internacional de no volver a agredir” .

Desde la perspectiva de la República Islámica, ese reconocimiento implica aceptar la soberanía del país, su programa nuclear y su papel político y estratégico en la región. Además, el gobierno iraní exige que Estados Unidos e Israel asuman responsabilidad por los daños causados durante los ataques.

Contactos diplomáticos con Rusia y Pakistán

El presidente iraní también confirmó que mantuvo conversaciones con los líderes de Rusia y Pakistán en el marco de los esfuerzos diplomáticos para abordar la guerra.

Según explicó, estos contactos buscan reforzar los intentos de mediación internacional y reafirmar el compromiso de Irán con la estabilidad regional.

Masoud Pezeshkian Irán confirmó contactos diplomáticos con Rusia y Pakistán para explorar posibles vías de mediación en medio del conflicto. BBC

Mientras continúan los enfrentamientos, el mandatario aseguró que en esos diálogos destacó el “compromiso de Irán con la paz y la estabilidad en la región”.

En paralelo a estas gestiones diplomáticas, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viajó a Arabia Saudita para una visita breve, según informó su oficina.

Un conflicto que sigue escalando

El planteo iraní se produce en medio de una ofensiva militar sostenida por Estados Unidos e Israel, cuyos ataques apuntaron a instalaciones militares, nucleares, petroleras y a estructuras vinculadas al liderazgo político y militar del país.

Según Washington y Tel Aviv, las operaciones buscan debilitar las capacidades balísticas y nucleares de la República Islámica.

Teherán, por su parte, reiteró en varias oportunidades que no aceptará negociaciones ni un alto el fuego incondicional mientras continúen los bombardeos.

AVIONES EEUU EN IRAN El conflicto en Medio Oriente continúa escalando mientras Irán insiste en que no aceptará un cese del fuego sin condiciones. X: @nenedenadie

En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo recientemente que la guerra “terminará pronto” y afirmó que “prácticamente no queda nada por atacar” en Irán. Sin embargo, también insistió en que cualquier acuerdo deberá implicar una rendición incondicional o concesiones significativas por parte de Teherán.

Con ambos bandos manteniendo posturas firmes, el conflicto continúa abierto y las posibilidades de una negociación dependen, por ahora, de que las exigencias planteadas por Irán encuentren algún canal de mediación internacional.