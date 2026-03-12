EEUU bombardeó por error una escuela en Irán por usar datos de inteligencia desactualizados y mató 168 personas

Una investigación preliminar indica que datos desactualizados habrían llevado a EEUU a atacar una escuela iraní y causar más de 165 muertes, muchas de ellas niñas.

Restos del edificio de la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh tras el bombardeo que dejó más de 168 muertos.

Estados Unidos habría atacado por error una escuela primaria en Irán tras basarse en información de inteligencia desactualizada, según reveló una investigación preliminar del Ejército estadounidense citada por fuentes cercanas al caso. El bombardeo dejó más de 168 muertos (muchos de ellos niñas) y se convirtió en uno de los episodios más polémicos desde el inicio de la guerra.

La información fue revelada por un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con los primeros resultados de la investigación militar , quienes hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema. De confirmarse, el ataque podría figurar entre las operaciones militares estadounidenses con mayor número de víctimas civiles en las últimas dos décadas.

Según informó AP, el Comando Central de Estados Unidos habría utilizado información antigua proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa al momento de lanzar el ataque con misiles.

El objetivo impactado fue la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh , ubicada cerca de una base de la Guardia Revolucionaria iraní. El bombardeo ocurrió el 28 de febrero , durante la mañana del sábado, cuando el establecimiento se encontraba lleno de estudiantes al inicio de la semana escolar en Irán.

El caso tomó mayor relevancia luego de que The New York Times informara que la investigación preliminar apuntaba a responsabilidad estadounidense. Tras esa revelación, el tema pasó a ocupar un lugar central dentro del debate político en Washington.

La tragedia en la escuela iraní desató fuertes cuestionamientos en Washington sobre la responsabilidad de Estados Unidos y el uso de inteligencia desactualizada.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt evitó confirmar conclusiones y aclaró que “La investigación aún está en curso”.

Las imágenes satelitales que refuerzan las sospechas

Distintas pruebas comenzaron a reforzar la hipótesis de que el ataque fue lanzado por Estados Unidos. Un análisis satelital realizado por Associated Press mostró que el edificio escolar tenía rasgos visibles desde el aire que permitían identificarlo como una estructura civil.

Además, nuevas imágenes difundidas recientemente muestran lo que expertos identificaron como un misil Tomahawk de fabricación estadounidense impactando el complejo militar cercano, mientras ya se observaba humo en la zona donde estaba ubicada la escuela.

Imagen satelital del complejo donde funcionaba la escuela atacada. El edificio estaba separado de la base militar cercana desde 2017, según análisis de especialistas.

Las fotografías también indican que el edificio había sido parte del complejo militar hasta aproximadamente 2017. Ese año se construyó un muro que separó el área militar del establecimiento educativo, y la antigua torre de vigilancia fue retirada.

Desde entonces, los muros del colegio fueron pintados con murales de colores brillantes (principalmente azul y rosa) visibles incluso desde imágenes satelitales.

La escuela también aparece claramente identificada como institución educativa en mapas en línea y cuenta con un sitio web público con información sobre alumnos, docentes y personal administrativo.

Crece la presión política en Washington

La revelación generó una fuerte reacción en el Congreso estadounidense. Más de 45 senadores demócratas enviaron una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para exigir explicaciones sobre el ataque.

En el documento, los legisladores preguntan si Estados Unidos fue responsable del bombardeo y qué tipo de análisis se había realizado previamente sobre el edificio atacado.

Los senadores también expresaron preocupación por los recortes de personal en oficinas del Pentágono encargadas de reducir las bajas civiles en operaciones militares.



“En este gobierno, los recortes presupuestarios y de personal en el Departamento han privado a los mandos militares de recursos cruciales para prevenir y responder a las bajas civiles”, escribieron.

El senador Tim Kaine advirtió que el caso podría tener implicancias graves si se confirma la responsabilidad estadounidense. Durante una conferencia de prensa afirmó: “O hemos cambiado nuestras reglas tradicionales de selección de objetivos o cometimos un error”.

Luego agregó: “Si hemos cambiado nuestras reglas tradicionales de selección de objetivos y ya no brindamos el mismo nivel de protección a los civiles, eso sería trágico”.

Señalan debilitamiento de los mecanismos para proteger civiles

El episodio también reavivó el debate sobre los mecanismos creados por el Pentágono para reducir el impacto de las operaciones militares sobre la población civil.

En 2022, el Congreso ordenó la creación del Centro de Excelencia para la Protección de Civiles, con el objetivo de mejorar las prácticas militares destinadas a prevenir daños a la población.

El proyecto fue aprobado con amplio respaldo bipartidista y buscaba “Institucionalizar y promover el conocimiento, las prácticas y las herramientas para prevenir, mitigar y responder al daño a civiles”.

Sin embargo, según exfuncionarios del Pentágono, esa estructura perdió personal en los últimos años y se detuvieron algunas tareas clave, como la actualización de la llamada “Lista de no ataque”, un registro que identifica objetivos civiles que deben evitarse durante operaciones militares.

tumbas escuela iran3214 Tumbas de víctimas del ataque contra la escuela primaria en Irán. El episodio generó indignación internacional y presiones políticas para esclarecer lo ocurrido.

Wes Bryant, quien trabajó en esa oficina como jefe de evaluaciones de daño a civiles, aseguró que la lista ya era considerada obsoleta cuando estaba en funciones y que los recortes frenaron los intentos por actualizarla.

“No tienen presupuesto. Simplemente están ahí, tratando de mantener cualquier apariencia de la misión”, sostuvo.

Por su parte, el portavoz del Comando Central estadounidense, el capitán Tim Hawkins, negó que la misión cuente con una sola persona asignada, aunque evitó ofrecer detalles adicionales debido a que la investigación continúa en curso.

Mientras tanto, el caso amenaza con erosionar el apoyo interno en Estados Unidos a la guerra contra Irán, en un contexto en el que el presidente Donald Trump enfrenta crecientes cuestionamientos sobre los objetivos del conflicto y las condiciones que podrían ponerle fin.