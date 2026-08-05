El hijo del expresidente brasileño apostó por Alfredo Gaspar, un exfiscal que cuenta con un perfil de mano dura contra el crimen. De esta forma, busca disputar el voto en el nordeste, el principal bastión electoral del gobierno de Lula.

Flávio Bolsonaro anunció su candidato a vicepresidente para las elecciones en Brasil.

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro anunció este miércoles que el diputado y exfiscal Alfredo Gaspar será su compañero de fórmula para los comicios de octubre. Su designación busca fortalecer la agenda de seguridad en una región clave para la disputa electoral.

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Gaspar, quien procede del nordeste del país, fue presentado durante un acto en San Pablo donde se destacó su trayectoria en el combate a las organizaciones criminales. El legislador pertenece al Partido Liberal (PL) , la misma formación política que encabeza el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

En esta línea, Bolsonaro destacó la "valentía" de su candidato y afirmó que, de imponerse en las urnas, su vicepresidente llevará "seguridad y salud" al nordeste, como parte de una estrategia para disputar ese área geográfica donde el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva , mantiene su mayor caudal de votos.

El flamante candidato a la vicepresidencia tiene 55 años y cuenta con experiencia en el área de seguridad pública . Antes de su etapa como diputado, se desempeñó como fiscal y ocupó el cargo de secretario de Seguridad en el estado de Alagoas.

El hijo del expresidente brasileño apostó por Alfredo Gaspar, un exfiscal que cuenta con un perfil de mano dura contra el crimen.

Tras ser anunciado, se describió a sí mismo como una " persona simple " y dijo, en un tono medido, que trabajará para transformar Brasil en un lugar " justo, decente y sin corrupción ".

"Soy su soldado, estaré en el parachoques de la retaguardia, siempre leal", aseguró Gaspar sobre su compañero de candidatura.

Bolsonaro busca disputarle el nordeste a Lula.

El diputado por el Partido Liberal no figuraba entre los principales nombres barajados inicialmente por el candidato presidencial, quien buscaba a una mujer con el objetivo de atraer el voto femenino.

De hecho, en el acto, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro se rodeó de mujeres de la política brasileña, a quienes agradeció su trabajo.

Entre ellas estaba la senadora y aliada del sector agrícola Tereza Cristina, ministra de Agricultura durante el gobierno de su padre entre 2019 y 2022.

Si bien la senadora era la primera opción de Bolsonaro para que sea su compañera de fórmula, aunque finalmente se decidió por alguien del PL.

Qué dicen las encuestas

El candidato solo cuenta con el apoyo formal de su propia formación. De este modo, tendrá menos recursos y espacio en los medios de comunicación que otros partidos.

Según la última encuesta electoral, se refleja una leve recuperación en las intenciones de voto para Bolsonaro con un 39% frente al 44 % de Lula en la segunda vuelta de los comicios.

Esta mejora se produjo luego de enfriarse la atención mediática en torno a sus vínculos con Daniel Vorcaro, un banquero encarcelado por fraude a quien le pidió una suma millonaria para financiar una película sobre el padre.

Por otro lado, el candidato recientemente se arregló la relación con su madrastra, la exprimera dama Michelle Bolsonaro, después de un cruce de acusaciones que provocó un terremoto en la campaña.

Por su parte, Lula, que aspira a un cuarto mandato, tiene de nuevo como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un político de origen conservador que le mostró lealtad durante estos últimos años.