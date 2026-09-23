Volodimir Zelenski denunció ante la ONU que Rusia utiliza combatientes de 47 países en la guerra + Agregar ámbito en









El presidente ucraniano acusó a Moscú de incorporar ciudadanos extranjeros a sus fuerzas y advirtió que el próximo invierno podría ser especialmente difícil para su país.

Volodimir Zelenski habló ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció que Rusia utiliza ciudadanos de 47 países en la guerra. Lo afirmó este miércoles durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La intervención fue ante la Asamblea, no ante el Consejo de Seguridad como indica el texto original.

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Zelenski cuestionó los recursos a los que recurre el gobierno de Vladimir Putin para sostener la ofensiva y mencionó la participación de soldados norcoreanos. Según indicó, dos combatientes de Corea del Norte capturados por las fuerzas ucranianas fueron entregados a las autoridades de Corea del Sur.

El mandatario también advirtió sobre una posible intensificación de los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania. Ante ese escenario, anticipó que Kiev continuará atacando instalaciones energéticas rusas durante el invierno. "Los ucranianos somos conscientes de que este invierno podría ser muy duro para nosotros", expresó.

Zelenski cuestionó los recursos que utiliza el gobierno de Putin para sostener la ofensiva. Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia y la respuesta de China El discurso de Zelenski se produjo días después de que Donald Trump promulgara la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026. La norma amplía las restricciones contra Moscú y habilita la imposición de aranceles de hasta el 100% a grandes compradores de petróleo y gas rusos, entre ellos China e India.

China rechazó la medida. El Ministerio de Comercio de Pekín cuestionó las sanciones unilaterales y las denominadas sanciones secundarias porque, según sostuvo, carecen de autorización de las Naciones Unidas o de fundamento en el derecho internacional.

El gobierno chino afirmó que seguirá de cerca las decisiones de Washington y que se reserva el derecho de adoptar medidas para proteger sus intereses y los de sus empresas. La posibilidad de aplicar aranceles a compradores de energía rusa también genera inquietud por su eventual alcance sobre otros socios comerciales de Estados Unidos, como Turquía y países de la Unión Europea.