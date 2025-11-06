El Tribunal Supremo de EEUU avaló a Donald Trump y prohibió la autoidentificación de género en los pasaportes

La medida fue promulgada por el presidente republicano en el primer día de su administración.

El Tribunal Supremo de EEUU le dio la derecha a Trump y no se permitirá la autoidentificación en los pasaportes.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos le dio la derecha a la administración de Donald Trump y avaló su decisión de ponerle fin a la política que permitía a las personas autoidentificar su género en los pasaportes.

Un tribunal federal inferior había obligado al gobierno a seguir avalando que cada persona pudiera elegir si en su pasaporte figura masculino, femenino o X (género no binario). Sin embargo, tras la decisión de los seis jueces conservadores del Supremo, el fallo quedará suspendido.

De esta manera, tras la resolución del Tribunal Supremo , los pasaportes de las personas trans y no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que además en algunas ocasiones va más allá incluso de masculino o femenino .

Durante la anterior administración de Joe Biden se había permitido que los titulares de pasaportes se pudieran identificar con una X, que indica que se trata de alguien no binario, intersexual o de género no conforme.

En el primer día de su administración, Trump firmó una orden ejecutiva para dar marcha atrás con esta medida, al argumentar que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.

"Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", escribió la mayoría del Supremo en su resolución.

Esta se trata de una nueva cruzada de la administración trumpista contra el movimiento LGTBIQ+ y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, el republicano prohibió su participación en las competiciones femeninas.