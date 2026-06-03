El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que existe la posibilidad de un acuerdo de paz con Irán, durante una conferencia de prensa. "Si sucede -y puede que no suceda, ¿Quién sabe?-, pero si sucede, podría ocurrir durante el fin de semana", dijo el republicano, dejando abierta la puerta abierta a un entendimiento.
Donald Trump abrió la puerta a un acuerdo de paz con Irán para "este fin de semana"
El presidente de EEUU afirmó que existe la posibilidad de alcanzar un entendimiento con Teherán en los próximos días. Además, minimizó los recientes intercambios de ataques entre ambos países y sugirió que la respuesta iraní se produjo tras una acción previa de Washington, poniendo paños fríos.
-
Donald Trump no descarta un encuentro con el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí: "Me gustaría reunirme"
-
Donald Trump reconoció haberle dicho a Benjamín Netanyahu que "estaría en prisión si no fuera" por él
Desde del Despacho Oval, el mandatario habló de los recientes ataques cruzados entre EEUU e Irán, de las últimas horas. "Hubo algunos incidentes, no fue gran cosa, pero lo tuvimos bajo control; lo atajamos de raíz muy rápidamente, tal y como hace el mejor ejército del mundo", minimizó el mandatario.
Durante la tarde del miércoles, las autoridades de Kuwait informaron este miércoles que un ataque con drones perpetrado por Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait dejó un muerto y 63 heridos. En respuesta, Washington atacó una estación de control terrestre militar en la isla iraní de Qeshm,
"No obstante, algunas personas podrían argumentar que (los iraníes) fueron provocados levemente, dado que nosotros habíamos tomado una medida contundente por un motivo distinto. Así que, en cierto modo, estaban respondiendo en reciprocidad", cerró el magnate sobre el tema, según rescató EFE.
Trump reconoció haberle dicho a Benjamín Netanyahu que "estaría en prisión si no fuera" por él
Por otro lado, Trump confirmó este mismo miércoles un tremendo encontronazo con su par israelí, Benjamín Netanyahu. Si bien Trump y Netanyahu colocaron paños fríos a la situación, el republicano reconoció haberle dicho al premier de Israel que "estaría en prisión si no fuera" por él y que estaba "salvando su culo".
El martes, la agencia de noticias estadounidense Axios aseguró como primicia que Trump había explotado en furia contra Netanyahu, luego de que el mandatario israelí ordenara volver atacar Líbano dejando un saldo de más de 50 muertos. En la conversación telefónica, el magnate estadounidense le dijo a Netanyahu que estaba "completamente loco".
La declaración completa rescata que el republicano le dijo al hombre que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional que: "Estarías en prisión si no fuera por mí. Estoy salvando tu culo. Todo el mundo te odia ahora. Todo el mundo odia a Israel por esto. ¿Qué carajo estás haciendo?".
Las blasfemias de Trump al premier israelí habían sido citadas por Axios gracias a fuentes diplomáticas y luego de ser consultado, sobre "si esto era verdad" el presidente norteamericano no negó absolutamente nada. "Sí Siempre me enfado. Me molestaba un poco que estuviera siempre luchando con el Líbano. Sabe, en un momento dado le dije: "Bibi, vamos a poner fin a esto", afirmó.
En la misma entrevista, Trump volvió a insistir que no fue engañado por Tel-Aviv para iniciar los bombardeos sobre Teherán, el pasado 28 de febrero y dar comienzo a la vigente guerra. "Quiero decir que fui yo quien lo inició todo. No quiero aburrir a nadie, pero la empecé porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear. […] Si no fuera por mí, no existiría Israel", se adjudicó el magnate.
- Temas
- Donald Trump
- Irán