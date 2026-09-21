El "vestido de la venganza" de la princesa Diana recupera protagonismo en plena disputa pública de la familia real + Agregar ámbito en









La prenda negra de seda que Lady Di lució en 1994 volvió a exhibirse en Londres. Aquella aparición ocurrió en uno de los momentos más tensos de su matrimonio con el entonces principe Carlos.

La icónica prenda negra que Lady Di lució en 1994 volvió a exhibirse en Londres.

El famoso “vestido de la venganza” de la princesa Diana volvió a exhibirse en Londres, casi 30 años después de su muerte. La prenda negra de seda, que Lady Di llevó en 1994 durante uno de los momentos más tensos de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos, será trasladada luego a otras ciudades antes de salir a subasta en diciembre.

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El vestido fue presentado en Sotheby’s como parte de una gira que también pasará por Hong Kong, Ginebra y Nueva York. La casa de subastas estima que podría alcanzar un precio de entre u$s150.000 y u$s300.000.

La exhibición del vestido vuelve a recordar uno de los momentos más conocidos de la relación entre Diana y Carlos. En 1994, poco después de que Carlos admitiera públicamente que había sido infiel con Camilla Parker Bowles, Diana asistió a una cena benéfica en Londres con un vestido negro, corto y con los hombros descubiertos.

Con el tiempo, aquella elección se convirtió en un símbolo de seguridad e independencia. Morgane Halimi, responsable global de Moda y Bolsos de Sotheby’s, explicó que Diana tuvo que decidir cómo quería mostrarse esa noche, mientras la crisis de su matrimonio estaba en el centro de la atención pública.

La icónica prenda negra que Diana usó en 1994 volvió a exhibirse en Londres, casi tres décadas después de convertirse en uno de los símbolos más recordados de su enfrentamiento con Carlos. Polémica por el relato de Charles Spencer sobre la muerte de Lady Di El renovado interés por el vestido coincide además con la publicación de nuevos cuestionamientos sobre la relación entre Diana y Carlos. Charles Spencer, hermano de la princesa, incluyó en un libro próximo a publicarse un relato sobre la reacción que habría tenido el actual rey tras conocer la muerte de Diana en 1997. Spencer sostiene que Carlos se mostró "extremadamente eufórico", después de la muerte de su exesposa.

El Palacio de Buckingham rechazó esas afirmaciones y señaló que no suele pronunciarse sobre libros. Un portavoz sostuvo que el dolor provocado por la pérdida de un familiar puede afectar los recuerdos y la percepción de los acontecimientos incluso muchos años después. El legado de Lady Di y su muerte Más allá de su imagén, Diana se destacó por su trabajo con personas sin hogar, niños internados y pacientes con VIH. Su vínculo con estas causas ayudó a construir una imagen diferente a la tradicional de la familia real. Lady Di murió a los 36 años, en 1997, en un accidente automovilístico en París. En ese momento, ya estaba divorciada de Carlos y sus hijos, Guillermo y Enrique, tenían 15 y 12 años. Su muerte causó una fuerte conmoción en Reino Unido y generó críticas hacia la familia real por su respuesta inicial. El impacto de la tragedia también cambió la forma en que la monarquía se relacionaba públicamente con la sociedad. Casi 30 años después, Diana sigue despertando interés. La exhibición de su famoso vestido vuelve a poner el foco sobre su figura y coincide con nuevas declaraciones sobre su vida y su relación con la familia real.