Benjamin Netanyahu recibió en Tel Aviv a los pasajeros del vuelo de Flydubai

Los 174 ciudadanos israelíes que viajaban en el vuelo FZ 1073 finalmente aterrizaron en el aeropuerto de Tel Aviv, después del episodio que obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. Las autoridades investigan lo ocurrido a bordo y funcionarios sostienen la hipótesis de un ataque deliberado.

Las autoridades investigan lo ocurrido a bordo y funcionarios sostienen la hipótesis de un ataque deliberado.

En medio de un clima de alivio, emoción y cautela , los pasajeros del vuelo FZ 1073 de Flydubai llegaron finalmente a Israel luego de atravesar horas de incertidumbre por el incidente ocurrido durante el viaje.

La aeronave trasladaba a 174 ciudadanos israelíes con destino al Aeropuerto Internacional Ben Gurión , en Tel Aviv, cuando registró un descenso abrupto y posteriormente debió realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita .

Según la información difundida sobre el episodio, las alertas de seguridad e inteligencia se activaron después de que se produjera un violento incidente en la cabina de mando.

Una vez que el vuelo consiguió completar su trayecto, familiares y allegados aguardaron a los pasajeros en la terminal aérea israelí con globos, abrazos y lágrimas , después de las horas de angustia que atravesaron desde que se conoció el incidente.

Tras desembarcar, los viajeros fueron recibidos por equipos de emergencia y sometidos a controles para evaluar su estado físico y brindarles asistencia después de la situación vivida durante el vuelo.

El personal sanitario desplegó un operativo especial dentro del aeropuerto para examinar a los pasajeros apenas descendieron del avión.

Al menos uno de los viajeros presentó una lesión importante en el pecho, sufrida durante el tumulto registrado en el aire, por lo que debió ser trasladado de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada.

La explicación de Benjamín Netanyahu

Luego del incidente, Netanyahu compartió un video oficial donde denunció "un incidente de seguridad muy grave".

Según relató el primer ministro israelí, la mayoría de los pasajeros a bordo del vuelo que partió de Dubái "eran israelíes". "Durante el vuelo, cuando se aproximaban a Israel, uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros", detalló Netanyahu sobre la reconstrucción oficial de su gobierno.

PM Netanyahu:

"Esta mañana se produjo un incidente de seguridad muy grave en un vuelo de Dubái a Israel.



Uno de los pilotos apuñaló al otro y al parecer intentó estrellar el avión con todos los pasajeros.



Saludos a los héroes del vuelo que demostraron ingenio y valentía" pic.twitter.com/5YZuW2tfEO — Israel en Español (@IsraelinSpanish) September 30, 2026

"Conversé con uno de los pasajeros israelíes. Me dijo que el avión se descontroló y comenzó a precipitarse en picada. Me contó que, de alguna manera, logró entrar en la cabina con uno de los miembros de la tripulación y que juntos neutralizaron al piloto que realizó el apuñalamiento", relató sobre el incidente.

Tras lo ocurrido, Netanyahu aseguró que "todos los pasajeros están fuera de peligro" y que el piloto que apuñaló "fue arrestado" y se encuentra siendo interrogado "por las autoridades saudíes".

Por último, concluyó: "He dado instrucciones a los organismos de seguridad para preparase ante posibles amenazas adicionales".

Qué ocurrió dentro del avión de Flydubai

Según información difundida por medios israelíes a partir de fuentes anónimas, se produjo una pelea dentro de la cabina entre los pilotos. Durante el altercado se habría activado la señal de emergencia de la aeronave y algunos pasajeros habrían intervenido para separar a los involucrados.

El Canal 12 de Israel informó que las autoridades investigaban la posibilidad de que uno de los pilotos hubiera intentado suicidarse y que su compañero habría impedido que el avión se estrellara. Esa versión tampoco había sido confirmada oficialmente.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, fue más allá y afirmó que "un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo". Hasta el momento, esa declaración constituía la principal referencia oficial que vinculaba el episodio con un posible atentado.

La investigación también quedó atravesada por versiones difundidas sobre una persona herida y fotografías de la aeronave. Sin embargo, las circunstancias y la identidad de las personas que aparecen en esas imágenes no habían sido establecidas de manera oficial.

El incidente en el avión. @IsraelVive1948

El vuelo había despegado de Dubái y, aproximadamente dos horas y media después, emitió una alerta de emergencia. Según los datos de seguimiento disponibles públicamente, el avión descendió de unos 33.000 pies a 17.000 pies en aproximadamente un minuto.

Posteriormente, la aeronave realizó una trayectoria irregular cerca de la frontera con Jordania y finalmente aterrizó en Tabuk, alrededor de una hora después.

Un funcionario regional informado sobre el episodio confirmó que aparentemente se había producido una pelea en la cabina y que la causa todavía no estaba determinada. También señaló que el personal había sido interrogado como parte de la investigación, aunque no precisó si hubo detenidos.

Otro funcionario indicó que Israel había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro de la aeronave, que trasladaba a decenas de ciudadanos israelíes.