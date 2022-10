Elecciones en Brasil: Bolsonaro cerró su campaña y acusó de corrupción al PT

"Más que pedirles el voto, les pido el empeño para que al menos consigan un voto cada uno. La virada ya sucedió, ahora solo queremos consolidar nuestra victoria", agregó Bolsonaro que, según las encuestas de DataFolha, la más importante de Brasil, cuenta con un 47% de intención de voto y podría perder frente al 52% de Lula Da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT).

A su vez, el presidente planteó un escenario en el cual el líder de la izquierda brasileña se encuentra en el lado opuesto de los valores más tradicionales de Brasil: "orden y progreso o volver a las viejas prácticas de corrupción del PT", "libertad o no", "nuestra familia o no", "que no se legalice el aborto y las drogas, ni la ideología de género para nuestro chicos" o lo contrario.

"Nuestra bandera jamás será roja" y "Lula, ladrón, tu lugar es la prisión" fueron algunas de las canciones entonadas por los seguidores bolsonaristas en la tarde del jueves en Río de Janeiro.

Bolsonaro cierre 2.jpg Foto: Julián Álvarez

Bolsonaro reivindica sus políticas económicas para sumar votos

El presidente de Brasil destacó algunas de las medidas de su gestión, tanto en materia económica como en otras áreas, con el objetivo de sumar más votos en las próximas horas y achicar la brecha con Lula Da Silva. El líder del Partido Liberal (PL) destacó tres iniciativas de su Gobierno:

El Auxilio Emergencial: u n programa social de transferencia de renta para reducir la extrema pobreza y promover el desarrollo de niños y adolescentes.

La compra de 500 millones de vacunas contra el Covid-19, a pesar de que Brasil es el segundo país con mayor cantidad de muertos a causa del manejo de la pandemia.

La aplicación de pago online "Pix", que busca el acceso al mercado formal de trabajo.

Además, el candidato también aprovechó su discurso para hablar de "el fantasma del comunismo": "Soy católico, mi esposa evangélica. Todos los días me levanto, doblo mis rodillas, rezo un padre nuestro y le pido a dios que este pueblo no experimente el dolor del comunismo".