Elecciones en Brasil: el Tribunal Electoral abrió sus puertas al bolsonarismo para acallar los rumores de fraude

Las declaraciones del magistrado hacen referencia a los ataques que desde hace meses estuvieron lanzando tanto Jair Bolsonaro y como los suyos a la fiabilidad del sistema electoral de Brasil, sobre todo a las urnas electrónicas.

"Esta sala, es importante señalar, no cuenta votos. No hay conteo manual de votos. Desde el momento en el que se cierra cada urna electrónica, sale el registro de los votos. Entran en el sistema. No hay participación humana en esto", dijo De Moraes.

Esta sala, ha explicado De Moraes, funciona "exactamente para evitar cualquier problema en la red, para evitar que haya sobrecargas", mientras que los técnicos acompañan todo el proceso "con total fiscalización", informó O Globo.

Dicha sala estará abierta a partir de las 16.30 del domingo, hora local, para todos los partidos políticos en medio de la cita electoral en la que más de 150 millones de brasileños están llamados a las urnas para elegir no solo al nuevo presidente y vicepresidente, sino a gobernadores, representantes de las asambleas estatales, así como diputados y parte del Senado también.