Elecciones en EEUU: expectativa por el discurso de Barack Obama para definir a Kamala Harris como candidata en la Convención Demócrata

Inicialmente, la convención de 2024 estaba destinada desde hace tiempo a ser una celebración del presidente Joe Biden, exvicepresidente de Obama. Ahora, según diversos asesores, se espera que el expresidente de EEUU pronuncie una "contundente afirmación de que Harris es la líder adecuada para el momento".

Harris es la primera mujer negra en convertirse en la candidata de un importante partido político estadounidense. En tan sólo cuatro semanas de campaña, la candidata demócrata logró renovar la energía de los demócratas y las multitudes que corean su nombre comparan su desempeño con la histórica campaña de Obama en 2008.

"Esta es una candidata que ha energizado al partido de una manera que no he visto ciertamente desde 2008", afirmó el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker en declaraciones a medios locales. "No he sentido este tipo de energía y electricidad en ninguna convención que no sea la de Barack Obama", sentenció.

El discurso de Biden en la Convención Nacional Demócrata

El evento demócrata, que comenzó este lunes en Chicago, Estados Unidos, tuvo la participación inesperada de Harris en su primer noche, quién homenajeó a Biden por su trayectoria política: "Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación", destacó la vicepresidenta.

Pero el punto alto de la noche fue el discurso de Biden. El actual presidente de EEUU se subió al escenario ante los miles de asistentes y afirmó: "Amo mi trabajo, pero amo más a Estados Unidos".

Biden convencion democrata.avif La Convención Nacional Demócrata comenzó el lunes 19 y finalizará el jueves 22 de agosto.

Las palabras de Biden recordaron más al político que supo ganar en 2020 que al otrora candidato balbuceante y a veces incoherente, cuyo desempeño en el debate presidencial contra Trump en junio inició la debacle de su campaña de reelección. "EE.UU., te di lo mejor de mí. Cometí un montón de errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí”, continuó visiblemente emocionado el demócrata.

"La democracia prevaleció (tras el asalto al Capitolio en enero de 2021 antes de su toma de posesión). Hemos entregado resultados y ahora la democracia debe prevalecer", aseguró el líder demócrata.

“No hay lugar en Estados Unidos para la violencia política, no se puede amar al país solo cuando ganas”, agregó Biden haciendo referencia a la campaña del expresidente - y candidato republicano Trump-, aunque evitando nombrarlo directamente.

Sobre Harris, el líder demócrata sentenció: “Será una presidenta a la que nuestros hijos podrán admirar. Será respetada por los líderes mundiales, porque ya lo es. Será una presidenta de la que todos podremos estar orgullosos. Y será una presidenta histórica que dejará su huella en el futuro de Estados Unidos.”