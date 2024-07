Elecciones en EEUU: las encuestas empiezan a marcar la ventaja de Donald Trump sobre Joe Biden

A medida que se acerca el 5 de noviembre, día en el que Estados Unidos volverá a elegir presidente , las primeras encuestas señalan una considerable ventaja de Donald Trump , candidato republicano, por encima del actual mandatario Joe Biden . Estos resultados surgieron de sondeos de opinión separados publicados el miércoles por el New York Times y el Wall Street Journal, hechos después del primer debate presidencial.

Si bien los primeros relevamiento señalaban que iba a ser un cruce parejo, la encuesta del New York Times y el Siena College reveló que Trump superaba por 6 puntos -49% a 43%- a Biden, demócrata.

Pese a los números adversos, Biden aseguró que no se bajará de la carrera presidencial de 2024 y trató de tranquilizar a los principales demócratas en el Capitolio. Enfatizó que es apto para la reelección y justificó su actuación en el debate presidencial de la semana pasada, donde se lo vio dubitativo en varios momentos: "No tuve mi mejor noche, pero el hecho es que no fui muy inteligente". En ese sentido, el mandatario estadounidense explicó que decidió "viajar alrededor del mundo un par de veces, pasando por alrededor de 15 husos horarios antes del debate".