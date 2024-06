Elecciones en EEUU: revelan detalles sobre el primer debate entre Joe Biden y Donald Trump

Elecciones en EEUU: revelan detalles sobre el debate presidencial

Luego del sorteo, se estableció que Biden podrá elegir el lugar que ubicará en el escenario y el orden de las declaraciones finales. En este caso, Trump será el orador que cierre el debate.

Los candidatos, además, no contarán con telepronters ni podrán tener en su atril fichas preparadas, pero sí podrán tomar notas y tendrán la posibilidad de reunirse con sus equipos durante las dos pausas publicitarias.

Elecciones en EEUU: debate centrado en la capacidad cognitiva de los candidatos

Por las edades de cada un de los candidatos, "es una prueba increíble de su competencia cognitiva", aseguró Patrick Stewart, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Arkansas. Y agregó: "Es nuestra oportunidad de ver cuánto han decaído o si han decaído".

La estrategia de Biden se centrará en remarcar las posturas más conservadoras de Trump, como las políticas extremistas en materia de aborto y otras cuestiones. El expresidente, según sus asesores, adopta una preparación "informal" sin una estrategia detallada de cara al intercambio verbal con el actual mandatario.