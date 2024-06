Elecciones en EEUU: Joe Biden y Donald Trump se preparan para un debate donde se pondrá en juego la aptitud mental

Como condiciones obligatorias en el marco de las estrictas reglas del debate, Trump y Biden no podrán tomar notas y no contarán con un público que los anime durante los 90 minutos de transmisión. Además, tendrán límites claros a la hora de brindar la palabra y no deberán pisarse en su alocución.

Trump y Biden.JPG Elecciones en EEUU: un primer debate presidencial donde se pondrá en juego lo mental.

La estrategia de Biden se centrará en remarcar las posturas más conservadoras de Trump, como las políticas extremistas en materia de aborto y otras cuestiones. El expresidente, según sus asesores, adopta una preparación "informal" sin una estrategia detallada de cara al intercambio verbal con el actual mandatario.

Elecciones en EEUU: las promesas de Donald Trump

Donald Trump aprovechó la semana pasada su 78 cumpleaños para prometer mayores recortes de impuestos si gana las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre y para hacer vagas predicciones sobre futuros ataques en suelo estadounidense tras la detención de ciudadanos tayikos presuntamente vinculados al ISIS.

Ante miles de simpatizantes en un centro de convenciones de West Palm Beach (Florida), el candidato republicano prometió recortar aún más el tipo del impuesto de sociedades que redujo mientras era presidente, al tiempo que ofrecería un alivio fiscal a la clase media.

Trump, que está inmerso en una reñida carrera de revancha con el presidente Joe Biden, demócrata, no dio detalles concretos. Trump redujo drásticamente el tipo del impuesto de sociedades del 35% al 21% y aplicó otras exenciones fiscales que expiran el año que viene.