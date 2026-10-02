El piloto Smit Machchhar de Flydubai rompió el silencio luego del ataque: "No iba a dejar que otros murieran"

Machchhar, quien fue apuñalado mientras estaba a cargo del vuelo, conversó con el primer ministro de la India. Así, recordó que entre la conmoción, cuando estaba tirado en el suelo, "sabía que no iba a permitir" que el resto de pasajeros corrieran peligro.

"Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que tenía que hacer un último esfuerzo", sostuvo el piloto mientras había sido apuñalado.

El piloto indio Smit Machchhar (39) , a cargo del vuelo de Flydubai en el que resultó herido por un ataque de su copiloto, rompió el silencio desde el hospital donde se recupera tras el incidente aéreo. En una conversación con el primer ministro Narendra Modi, confesó que "no iba a dejar que otros murieran" en medio de la conmoción y las puñaladas que recibió.

Machchhar explicó que abrió la puerta de la cabina para dejar entrar a los demás pasajeros que lo ayudaron tras el ataque. Una vez en el suelo aún siendo atacado, el hombre de 39 años notó que el avión, que transportaba a más de 170 pasajeros, se estaba hundiendo y que tenía que hacer algo.

"Estaba tirado en el suelo, herido, pero me dije a mí mismo que tenía que hacer un último esfuerzo para abrir la puerta desde dentro. Otros intervinieron y también desempeñaron un papel [en el control de la situación]. Por supuesto, yo luchaba por mi propia vida, pero al mismo tiempo sabía que no iba a permitir que otros murieran", le contó a Modi quien compartió la charla en un video de su perfil de X.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , declaró posteriormente a los medios de comunicación que un piloto había apuñalado al otro antes de "aparentemente intentar estrellar" el avión.

An unforgettable conversation with Captain Smit, filled with pride and emotions. pic.twitter.com/CCf46PKOWR — Narendra Modi (@narendramodi) October 2, 2026

El piloto también le dijo a su primer ministro que llevaba 17 años pilotando aviones y que "puede saber lo que le ocurre al avión incluso con los ojos cerrados". Modi le contestó que "su valentía, paciencia y rapidez en la toma de decisiones salvaron la vida de muchísimas personas" y que todo el país estaba orgulloso de él.

La embajada de la India en los Emiratos Árabes Unidos declaró este jueves que Machchhar se encuentra "en buen estado de salud y recuperándose satisfactoriamente". "No veo esta herida como una herida, porque eso dificultaría aún más mi recuperación. Lo veo como un proceso que avanza lentamente y que llevará tiempo, pero confío en que me recuperaré y volveré a estar en forma y saludable", cerró el piloto.

Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage.



Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening.



140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. pic.twitter.com/YGTA9CFCAg — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

Quién es Smit Machchhar, el piloto indio atacado en el vuelo de Flydubai

La conmoción a bordo del avión de Flydubai, iniciada a raíz de que un piloto atacara al resto de sus colegas, terminó con uno de ellos herido de gravedad. Se trata de Smit Machchhar (39), piloto de la empresa desde 2022, quien estaba al mando del vuelo FZ1073 y fue hospitalizado tras ser apuñalado.

Su nombre comenzó a conocerse después del incidente, pero Machchhar ya tenía una extensa trayectoria en la aviación comercial. Según su perfil profesional y una entrevista que brindó en 2025, llegó a acumular cerca de 9.750 horas de vuelo durante sus 15 años de carrera.

Machchhar nació en Mumbai, India, y, curiosamente, la aviación no estaba entre sus planes originales. Después de terminar el colegio comenzó a estudiar ingeniería textil con la intención de continuar con el negocio familiar. Más tarde cursó estudios de management en el Welingkar Institute of Management, también en Mumbai.