Benjamin Netanyahu afirmó que el copiloto de Flydubai había atravesado un proceso de radicalización islamista

El primer ministro israelí aseguró que existen indicios de adoctrinamiento, aunque aclaró que todavía no hay conclusiones definitivas. También se refirió a una posible conexión con Irán.

Benjamin Netanyahu habló sobre el incidente de Flydubai y aclaró que todavía no se confirmó una posible conexión del copiloto con Irán.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , sostuvo este jueves que el copiloto que intentó estrellar un avión de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv había sido sometido a un proceso de adoctrinamiento radical islamista . Sin embargo, reconoció que aún no se establecieron conclusiones definitivas sobre sus motivaciones ni sobre eventuales vínculos con Irán.

“Sabemos que fue sometido a un adoctrinamiento radical islamista”, afirmó durante una entrevista con el programa Fox & Friends , de Fox News.

Sus declaraciones se produjeron después del incidente del miércoles a bordo del vuelo FZ1073 , que estuvo a punto de terminar en una catástrofe. Los pasajeros lograron reducir al agresor y una tripulación de reserva que se encontraba en el avión consiguió aterrizar en Arabia Saudita .

Pese a las afirmaciones del mandatario israelí, el motivo del intento de estrellar la aeronave todavía no fue determinado .

Durante la entrevista, Netanyahu señaló que en los próximos días podría confirmar si el copiloto tenía vínculos con Irán. Por el momento, aclaró que no cuenta con una conclusión sobre esa posibilidad.

Benjamin Netanyahu habló sobre el incidente de Flydubai y aclaró que todavía no se confirmó una posible conexión del copiloto con Irán.

“Creo que es demasiado pronto para decir si tenía alguna conexión con Irán o con cualquier otra persona”, expresó.

El primer ministro también afirmó que el copiloto presentaba tendencias suicidas y sostuvo que, junto con los indicios de radicalización que atribuyó a sus antecedentes, ese elemento podría orientar el esclarecimiento del episodio. No obstante, volvió a matizar sus declaraciones: “Aún no saco conclusiones definitivas. No obstante, ésas son las indicaciones de las que disponemos por ahora”.

Cómo los pasajeros lograron reducir al copiloto

Entre quienes intervinieron estuvo Yaniv Hayun, un israelí de 50 años que viajaba con su esposa y sus dos hijas. Según su relato, corrió hacia la cabina después de escuchar a una mujer advertir sobre un apuñalamiento y sentir que el avión comenzaba a caer en picada.

Hayun contó que, junto con otros tres pasajeros israelíes, logró reducir al copiloto, quien había atacado con un arma blanca a sus compañeros. El capitán Smit Machchhar, de 39 años, fue hospitalizado tras resultar herido.

El pasajero también aseguró que accionó los controles para intentar estabilizar la aeronave y atribuyó sus conocimientos al programa televisivo Investigación de accidentes aéreos. Finalmente, una tripulación de reserva que viajaba a bordo se hizo cargo del avión y logró aterrizar en Arabia Saudita.