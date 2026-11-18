Si bien existen similitudes con la burbuja de las puntocom, el Banco Central Europeo afirmó que el esquema de financiamiento vía deuda corporativa guarda un mayor parecido con lo visto en la antesala a la crisis financiera de 2007.

¿Está en riesgo la estabilidad financiera de la eurozona por la IA? La advertencia del BCE.

Mientras el mercado termina de asimilar el balance positivo de Nvidia y espera el debut de Anthropic en Wall Street , el último informe del Banco Central Europeo (BCE) advirtió que las elevadas valoraciones de las empresas de inteligencia artificial (IA) son uno de los principales factores que amenazan la estabilidad financiera de la eurozona . De hecho, compararon el boom de las inversiones en el sector con la burbuja de las hipotecas subprime que disparó la crisis financiera de 2007.

“Los riesgos para la estabilidad financiera de la zona del euro siguen siendo elevados, dada la persistente incertidumbre geoeconómica y la creciente exposición a la inteligencia artificial”, afirmó el vicepresidente del BCE , Boris Vujcic .

Y mencionó que los bancos europeos "están bien posicionados para resistir las perturbaciones" , mientras que "las vulnerabilidades son más pronunciadas en ciertas entidades no bancarias", donde los riesgos "están aumentando y las medidas de protección macroprudenciales están menos desarrolladas".

En concreto, el Informe Estabilidad Financiera mencionó que el "entusiasmo" por el potencial transformador de la IA ha impulsado fuertes ganancias en los mercados financieros a nivel global, a pesar de la volatilidad del último tiempo.

"Las valoraciones actuales se basan en expectativas de utilidades ambiciosas que aún podrían verse afectadas por preocupaciones relacionadas con el financiamiento o por la competencia de modelos de IA más económicos ", planteó el texto, en referencia tanto al creciente aumento de emisión de deuda corporativa por parte de las tecnológicas como por la competencia de las empresas chinas.

Y enfatizó que "la inversión en infraestructura de IA se financia cada vez más mediante deuda, por lo que un posible cambio en el sentimiento del mercado podría extender las pérdidas de los mercados bursátiles a los mercados de bonos".

Inversión en IA: el BCE enciende las alarmas por el financiamiento y la deuda. Pixabay

La comparación con la crisis subprime

En este sentido, advirtieron que el "rápido giro" hacia el financiamiento mediante deuda "evoca paralelismos históricos con las burbujas de las empresas puntocom y de los créditos subprime", una situación que podría derivar en "efectos secundarios que afecten la estabilidad financiera" de la zona euro.

Argumentaron que, aunque logre transformar con éxito la economía global, el auge de la IA impulsado por el crédito "podría dar lugar a un exceso de capacidad, una mala asignación de capital y pérdidas crediticias para los inversionistas".

Por un lado, mencionaron que si bien el gasto de capital y los aspectos tecnológicos "recuerdan a la burbuja de las puntocom" de principios de la década de 2000, que se caracterizó por una sobreinversión en infraestructura, la misma solo causó "una recesión superficial gracias a una gran proporción de financiamiento mediante capital".

El problema es que la dinámica de inversión actual es cada vez más dependiente del financiamiento por deuda corporativa, lo que genera dudas de que a futuro pueda volverse insustentable si no se alcanzan las proyecciones esperadas, "con riesgos adicionales derivados del financiamiento circular, el uso de transacciones fuera de balance y la opacidad en los mercados privados".

Se trata de un fenómeno que también "fue evidente durante la burbuja de las hipotecas subprime". De todas maneras, el informe reconoció que, "hasta ahora, las utilidades de las hiperscaladores —término para agrupar a las empresas más importantes en el desarrollo de la IA— se han mantenido, en general, a la altura de las expectativas".