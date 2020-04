EEUU se encamina a una recesión: su economía se contrajo 4,8% en el primer trimestre

La medición utilizada en Estados Unidos compara un trimestre con el precedente y hace una proyección sobre la evolución en el año, si se mantiene el ritmo actual de crecimiento.

En este trimestre inicial, el daño por el coronavirus quedó restringido principalmente a finales de marzo, pero aún así las cifras muestran un brutal impacto, una situación que la economía estadounidense no había experimentado desde el cuarto trimestre de 2008, en plena crisis financiera e hipotecaria.

El Departamento de Comercio advirtió que el total de los efectos económicos en Estados Unidos por la pandemia no puede ser cuantificado en la estimación del PBI para el primer trimestre.

"La economía de EEUU se contrajo al ritmo más rápido en una década, con lo peor por venir", tituló The New York Times. "La economía de EEUU se contrae 4,8% en el primer trimestre, lo que indica el inicio de la recesión", alertó Bloomberg, mientras que The Wall Street Journal centró su reporte en que se trata de la mayor contracción desde el 2008.

"La caída del PBI en el primer trimestre fue, en parte, debido a la respuesta para frenar el coronavirus", explicó el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En el comunicado explicó que "esto llevó a cambios bruscos en la demanda, a medida que empresas y escuelas cambiaron a un modo de funcionamiento remoto o cancelaron operaciones y los consumidores cancelaron, restringieron o redirigieron sus gastos".

"La recesión global por el coronavirus golpeó a la economía estadounidense con una fuerza tremenda, terminando con 10 años de crecimiento sostenido", dijo en una nota Oxford Economics.

"La economía está en caída libre, podríamos estar acercándonos a algo mucho peor que una recesión profunda", advirtió Sung Won Sohn, profesor de economía de la Universidad Loyola Marymount a la agencia Reuters. "Es prematuro hablar de una recuperación, vamos a ver muchas quiebras de pequeñas y medianas empresas".

Estados Unidos es el país donde más personas murieron por la pandemia, con más de 58.000 víctimas fatales según el último recuento del martes.

Estos datos muestran un agudo golpe con respecto al último trimestre de 2019, cuando la economía creció un 2,1% y los analistas estaban más concentrados en los posibles efectos de las políticas comerciales del presidente Donald Trump, quien basa su campaña por la reelección en sus logros económicos.

El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett, había advertido en la cadena CNN que probablemente estos datos del primer trimestre mostrarían "la punta del iceberg".

En el primer trimestre, el consumo cayó 7,6%, indicó el Departamento de Comercio que explicó que diversos sectores fueron afectados. La radiografía de este periodo también muestra que la gente viajó menos y las importaciones cayeron.

Los analistas proyectan un impacto más profundo en el segundo trimestre con una contracción que podría alcanzar los dos dígitos, mostrando los efectos de las semanas más duras del confinamiento por el coronavirus.

"Estos datos sólo muestran la borrasca antes del huracán en el segundo trimestre", señaló Ian Shepherdson de la firma Pantheon Macroeonomics a la agencia AFP.

El Departamento de Comercio indicó que un segundo informe preliminar con datos más completos va a ser publicado el 28 de mayo.

El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete fiscal de alrededor de 3 billones de dólares y la Reserva Federal (Fed) redujo las tasas de interés a casi cero, pero economistas afirman que esas medidas son insuficientes.

Más tarde el miércoles, al cierre de una reunión de dos días la Fed emitirá un comunicado con su propia evaluación de la economía.