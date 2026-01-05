"Este es nuestro hemisferio": el polémico tuit del Departamento de Estado de EEUU + Seguir en









Tras la captura de Nicolás Maduro, Washington reafirmó una línea de seguridad regional con advertencias a Colombia, México y Cuba, y dejó abierta la puerta a redefinir su presencia diplomática en Caracas.

EEUU endurece su doctrina hemisférica.

La detención de Nicolás Maduro marcó un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia la región. La administración de Donald Trump explicitó una doctrina de seguridad hemisférica, amplió advertencias a países clave y reactivó el debate sobre su relación con Venezuela, en un contexto de presión diplomática y definiciones estratégicas aún abiertas.

El mensaje quedó sintetizado en una publicación del Departamento de Estado: “Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”. La declaración, difundida este lunes, se alineó con los dichos del mandatario el domingo, cuando sugirió que el alcance de la acción estadounidense podría extenderse a México, Cuba y Colombia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2008221563888292207&partner=&hide_thread=false This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026 En ese marco, Trump apuntó con dureza contra el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó sin pruebas de estar vinculado al narcotráfico y calificó de “enfermo”. “Le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”, afirmó, antes de advertir que “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo”. Consultado sobre una eventual operación militar en Colombia, respondió sin rodeos: “Suena bien”.

México también quedó bajo observación. El presidente estadounidense sostuvo que su gobierno “va a tener que hacer algo” frente al flujo de drogas que, según su visión, ingresa desde el sur. Dijo preferir una solución interna, pero cuestionó la capacidad del Estado para enfrentar a los cárteles. Sobre Claudia Sheinbaum, la definió como una “persona estupenda”, aunque aseguró que “le tiene un poco de miedo a los cárteles” y recordó que rechazó reiteradas ofertas para el envío de tropas estadounidenses.

En cuanto a Cuba, Trump reiteró su línea dura histórica y la ubicó dentro del mismo eje de países que, a su entender, amenazan la seguridad de Estados Unidos, reforzando la estrategia de presión política e aislamiento como herramientas centrales.

EEUU evalúa reactivar su presencia diplomática en Caracas Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó este lunes a CNN que Estados Unidos está “haciendo preparativos para permitir la reapertura” de su embajada en Venezuela, si el presidente así lo decide. No se brindaron detalles sobre los pasos concretos ni sobre un cronograma. La posibilidad fue mencionada por Trump el domingo por la noche, cuando afirmó que EE.UU. había sido “invitado” a reabrir la sede diplomática, sin precisar el origen de esa invitación. Las operaciones en la embajada fueron suspendidas en 2019, cuando Washington retiró a todo su personal tras el deterioro de las relaciones con el régimen de Maduro. Exfuncionarios advirtieron que la ausencia diplomática dificulta los planes de “dirigir” Venezuela, incluyendo la reconstrucción de infraestructura y el eventual regreso de empresas petroleras estadounidenses, un objetivo que Trump volvió a poner sobre la mesa en su agenda regional.