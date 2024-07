Estiman que el Reino Unido perderá uno de cada seis millonarios para 2028

En el caso particular del Reino Unido, la investigación pronosticó una caída del 17% del número de millonarios . Según las estimaciones, la población de altos ingresos pasaría de 3.061.553 - registrados en 2023 - a 2.542.464 en 2028.

Keir Starmer.JPG El 4 de julio, Reino Unido eligió a Keir Starmer como su nuevo Primer Ministro.

Otro de los motivos apunta directamente a las consecuencias que sufre actualmente Europa a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania: "obviamente, en Reino Unido se han visto en los últimos años, como en otros países, implicaciones derivadas de las sanciones contra Rusia", declaró Donovan en una rueda de prensa.

Por último, el economista también detalló que esta migración se debe a la búsqueda de nuevos destinos con menor presión impositiva. " La población millonaria no autóctona, la población global - que cambia constantemente -, buscará continuamente lugares con bajos impuestos", afirmó, Donovan quién también agregó que esto "no es un efecto de las políticas británicas per se", sino que refleja los "factores de atracción" de otros lugares, como por ejemplo, Dubái y Singapur.

¿Cuál es la situación en otros países?

El éxodo de millonarios no será solo una problemática en el Reino Unido. Según el informe, también se prevé una caída del 4% en Países Bajos, desde 1.231.625 hasta 1.179.328.

En el otro lado del espectro, el estudio informó que el número de adultos con un patrimonio superior al millón de dólares habrá aumentado en 52 de los 56 mercados estudiados para 2028. El mayor crecimiento de millonarios —del 47%— se espera en Taiwán, impulsado por la industria de microchips del país.

El informe detalló cual será la situación específica de cada uno de estos mercados. Así, el estudio espera que el total de millonarios en dólares en Estados Unidos aumente un 16% hasta 2028, en Alemania un 14%, en Francia también un 16%, en Japón un 28%, en España un 12% y en Italia un 9%.