Fuerte tormenta golpeó el noreste de EEUU y dejó un muerto, cortes de luz e inundaciones

La inestabilidad provocó cientos de cancelaciones aéreas y dejó a más de 100.000 hogares y comercios sin electricidad. Las autoridades exigieron máxima precaución ante la posibilidad de nuevos anegamientos durante la noche.

Una fuerte tormenta costera dejó al menos un muerto, inundaciones y cortes de electricidad en distintos puntos del noreste de Estados Unidos . Más de 100.000 hogares y comercios permanecían sin suministro eléctrico y cientos de vuelos fueron cancelados por las condiciones meteorológicas. Las autoridades también mantenían las alertas ante la posibilidad de nuevos anegamientos durante la noche.

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El fenómeno, conocido como “nor’easter” , avanzaba lentamente frente a la costa del Atlántico Medio y Nueva Inglaterra . Durante el domingo se ubicaba al sur de Long Island y frente al norte de Nueva Jersey, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipaba que permanecería en la zona durante unas 24 horas antes de desplazarse hacia el noreste.

El meteorólogo del NWS, Bob Oravec, explicó que “las partes más impactantes de la tormenta probablemente serán los vientos fuertes y las inundaciones por marea” . Aunque el sistema comenzaba a perder intensidad, las autoridades mantenían los avisos por inundaciones costeras.

La tormenta también dejó una víctima fatal en Nueva York. Leighton Brown , trabajador de la Autoridad de Vivienda de la ciudad, murió en Brooklyn después de que un árbol cayera sobre él. El alcalde Zohran Mamdani expresó sus condolencias y pidió a los habitantes evitar los desplazamientos que no fueran necesarios.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul , había advertido sobre el peligro en las zonas costeras. “Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego” , afirmó. También señaló que en algunos sectores podían registrarse olas de hasta seis metros .

Tormenta extrema en el noreste de EEUU dejó un muerto y graves inundaciones. JOSEPH PREZIOSO - AFP

Más de 100.000 usuarios sin electricidad

Los cortes de luz se extendieron por varios estados del noreste y del Atlántico Medio. Durante la mañana del domingo, Nueva York concentraba más de 40.000 usuarios afectados, mientras Connecticut registraba unos 31.000, Nueva Jersey alrededor de 21.000 y Massachusetts cerca de 11.000, de acuerdo a fuentes locales.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que había reforzado sus centros de coordinación y mantenía equipos preparados para responder ante posibles interrupciones generalizadas del servicio eléctrico.

El viento también generó complicaciones. En sectores costeros de Nueva Inglaterra se registraron ráfagas de hasta 113 k/h. A esto se sumó un fuerte oleaje, con riesgo de corrientes de resaca, erosión y desbordes en distintos puntos de la costa.

Nueva Jersey fue una de las zonas más afectadas. En localidades como Surf City, Manasquan y Beach Haven West, el agua cubrió calles y llegó hasta viviendas y comercios. En otras ciudades de la costa atlántica también se registraron calles anegadas, daños y vehículos atrapados por la crecida.

Vuelos cancelados por la tormenta

El temporal provocó además importantes alteraciones en el transporte. Cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron demoras en distintos aeropuertos. En Boston, el aeropuerto internacional Logan suspendió al menos 171 vuelos, mientras los servicios hacia Martha’s Vineyard y Nantucket también sufrieron interrupciones.

La tormenta también obligó a suspender actividades culturales y deportivas. En Nueva York fueron cancelados los festivales Global Citizen y All Things Go, mientras que en Maryland se suspendió Oceans Calling. Los conciertos que Ed Sheeran tenía previstos en el área de Boston tampoco pudieron realizarse.

El pronóstico indicaba una mejora progresiva a partir del lunes, a medida que el sistema se alejara de la costa. Sin embargo, las autoridades mantenían las advertencias por lluvias intensas e inundaciones costeras mientras persistieran las mareas altas.