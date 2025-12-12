Fuertes tormentas en Gaza causaron al menos 13 muertos + Seguir en









Los equipos de rescate registraron 4.300 llamadas telefónicas de ayuda y 27.000 tiendas de campaña inundadas.

Mientras tanto, el Ejército israelí continúa violando el acuerdo de alto el fuego mediado por EEUU que Israel firmó el pasado 10 de octubre.

Las lluvias torrenciales en la franja de Gaza provocaron, al menos, 13 muertes e inundaciones en miles de tiendas de campaña improvisadas utilizadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Además, entre las víctimas hay tres menores que murieron de hipotermia debido a la tormenta invernal.

Según los registros, seis de las víctimas mortales se concentran en el barrio de Bir al Naja, en la ciudad de Beit Lahia, mientras que al menos dos fue en consecuencia de la caída de un muro en el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

Las precipitaciones causaron el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas tuvieron que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas. Los equipos de rescate rastrearon 4.300 llamadas telefónicas con pedidos de ayuda y 27.000 tiendas destruidas.

La declaración de las autoridades "Confirmamos lo que ya temíamos. La depresión polar 'Byron' se ha materializado trágicamente en el terreno durante las últimas horas. Estas condiciones han dejado lluvias torrenciales, inundaciones, fuertes vientos y tormentas eléctricas, lo que sitúa a 1,5 millones de personas desplazadas en peligro de ahogarse o sufrir corrimientos de tierra", expresaron las autoridades gazatíes.

"Estas cifras reflejan claramente un escenario trágico y recurrente contra el que hemos advertido repetidamente, donde decenas de miles de familias luchan por sobrevivir en tiendas de campaña incapaces de soportar vientos e inundaciones, en medio de condiciones climáticas extremadamente peligrosas y ante el vergonzoso silencio internacional", añadieron.

Las autoridades declararon que esta "catástrofe climática" se enmarca en el contexto de un "desastre humanitario mayor, resultante de la guerra genocida y el injusto asedio impuesto por la ocupación israelí a la Franja de Gaza". Es por eso que, le solicitaron a Naciones Unidas, organizaciones internacionales y al presidente de EEUU, Donald Trump, "tomar las medidas necesarias de forma inmediata para facilitar la entrada de materiales de refugio y suministros de emergencia". Mientras tanto, el Ejército israelí continúa violando el acuerdo de alto el fuego mediado por EEUU que Israel firmó el pasado 10 de octubre. Las fuerzas armadas israelíes mataron el miércoles a al menos dos palestinos en Rafah.

