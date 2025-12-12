El rey Carlos III hablará de su experiencia con el cáncer en un mensaje televisado

El mensaje fue grabado previamente y forma parte de una campaña que recauda fondos para la investigación de la enfermedad. "El rey resaltará la importancia de los programas de detección y reflexionará sobre su recuperación", anunció el Palacio de Buckingham.

El rey Carlos III de Reino Unido , que padece un cáncer desde hace casi dos años, hablará este viernes sobre cómo vive su tratamiento en un mensaje televisado. Fue grabado previamente y forma parte de una campaña que recauda fondos para la investigación de esta enfermedad.

"El rey resaltará la importancia de los programas de detección del cáncer para permitir un diagnóstico precoz y reflexionará sobre su propio proceso de recuperación", anunció el Palacio de Buckingham, según citó AFP.

Su mensaje pregrabado, que se emitirá a las 20 (hora local y GMT) en Channel 4, debe respaldar una campaña conjunta del canal de televisión y la organización Cancer Research UK , llamada Stand Up To Cancer (De pie contra el cáncer).

La difusión del mensaje irá seguida de una retransmisión en directo desde una unidad de tratamiento del cáncer de un hospital de Cambridge , añadió el Palacio. El mensaje fue registrado durante la última semana de noviembre en la residencia de Clarence House, en Londres.

Carlos III (77) anunció en febrero de 2024 que padece cáncer, luego de ser descubierto durante una operación de próstata . Debido a la afección, de la que se desconoce su naturaleza, el representante real interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas.

La difusión del mensaje irá seguida de una retransmisión en directo desde una unidad de tratamiento del cáncer.

El monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon "muy alentados por sus progresos" y desde entonces sigue un tratamiento. El diagnóstico de esta enfermedad es "impactante y a veces aterrador", reconoció el soberano el pasado abril en un mensaje de agradecimiento dirigido a organizaciones benéficas británicas.

Carlos III añadió que en Reino Unido se diagnostican más de 1.000 nuevos casos de cáncer cada día, unos 390.000 al año. "Pero, como alguien que también forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone en claro relieve lo mejor de la humanidad", agregó.

Anteriormente, el rey fue hospitalizado de forma breve en marzo de 2025 tras experimentar "efectos secundarios" de su tratamiento. Sin embargo, celebró su cumpleaños el pasado 14 de noviembre mostrando su determinación a asumir sus funciones a pesar de su enfermedad.

El rey Carlos III quiere a las princesas Beatriz y Eugenia en un papel más activo tras la salida del príncipe Andrés

El rey Carlos III quiere reordenar la Casa Windsor y dar más visibilidad a las princesas Beatriz y Eugenia, las hijas del controvertido príncipe Andrés, en un momento crucial para la Corona. Esta decisión no es un capricho, sino una respuesta pragmática al panorama actual.

La monarquía británica está en una etapa de transformación forzada. El rey Carlos III busca en este contexto sumar miembros activos a la llamada "Firma". En el centro de esta jugada se encuentran las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Sarah Ferguson y del príncipe Andrés, un personaje que sólo ha sumado polémicas a la realeza.

Hasta ahora, la estrategia del Palacio de Buckingham se había centrado en una monarquía más reducida, protagonizada por el rey, la reina Camila y los príncipes de Gales, Guillermo y Kate. Sin embargo, la salud del propio rey y las demandas interminables del calendario oficial están obligando a revisar esta hoja de ruta. La intención de Carlos III pasa por otorgar un papel más activo y con mayor exposición pública a sus sobrinas.