Giorgia Meloni rompe acuerdo de defensa de Italia con Israel tras tomar distancia de Donald Trump por críticas al papa León XIV

Tras semanas de tensiones con Washington y críticas por el manejo político del Papa, la primera ministra italiana endureció su postura internacional y decidió frenar la cooperación militar con Israel en medio de la escalada en Medio Oriente.

Meloni toma distancia de Trump y rompe con Israel: Italia suspende su acuerdo de defensa

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Tras semanas de tensiones con Washington y críticas por el manejo político del Papa, la primera ministra italiana endureció su postura internacional y decidió frenar la cooperación militar con Israel en medio de la escalada en Medio Oriente.

Lo que comenzó como una relación estratégica entre Italia y Estados Unidos empezó a resquebrajarse en las últimas semanas. Las diferencias entre Giorgia Meloni y Donald Trump —potenciadas por desacuerdos políticos y simbólicos en torno al rol del Papa y el liderazgo occidental— marcaron un punto de inflexión en la política exterior italiana.

En ese nuevo escenario, Roma dejó de alinearse automáticamente con Washington y empezó a tomar decisiones propias, incluso a costa de tensar vínculos históricos.

El giro: Italia congela su relación militar con Israel

En ese contexto, el Gobierno italiano anunció la suspensión de la renovación automática del acuerdo de defensa con Israel, un pacto clave que incluía cooperación tecnológica, intercambio militar y entrenamientos conjuntos.

La decisión fue presentada oficialmente como una respuesta a la “situación actual” en Medio Oriente, pero en términos políticos funciona como una señal clara de reposicionamiento.

El acuerdo, vigente desde 2016, dejaba hasta ahora una renovación automática cada cinco años. Con la medida, Italia rompe esa lógica y pasa a revisar caso por caso su vínculo con el Estado israelí.

Críticas a Israel y presión interna

El distanciamiento no es nuevo, pero ahora se vuelve explícito. En las últimas semanas, el gobierno de Meloni había endurecido sus críticas a las acciones militares israelíes, particularmente por su impacto en la región y en tropas italianas desplegadas en misiones internacionales.

Incluso dentro del oficialismo se acumulaban tensiones por el costo político de acompañar sin matices la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en la región.

El factor Trump y la ruptura silenciosa

La decisión también se inscribe en un cambio más amplio: el vínculo con Trump dejó de ser un activo automático para Meloni.

Italia ya había dado señales de incomodidad con la estrategia estadounidense —incluido el bloqueo en el Golfo Pérsico y la escalada con Irán— y ahora busca despegarse de una agenda que empieza a generar costos internos y externos.

El resultado es un movimiento delicado: sin romper formalmente con Washington, Italia empieza a trazar una política exterior más autónoma.

Un mensaje hacia Europa

El giro italiano también tiene lectura europea. En un continente dividido frente a la política exterior de Estados Unidos, la decisión de Meloni la acerca a posiciones más críticas dentro de la Unión Europea.

Al suspender su acuerdo con Israel, Roma envía una señal doble: cuestiona la escalada militar en Medio Oriente y, al mismo tiempo, redefine su rol como socio dentro del bloque occidental.