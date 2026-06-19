Escándalo en Italia: Donald Trump aseguró que Giorgia Meloni le rogó por una foto juntos y ella lo desmintió

El altercado iniciado por el republicano sucedió tras la cumbre del G7 y llevó a que la cartera de Exteriores italiana cancelara un viaje pactado a Miami. "Estoy estupefacta, no sé por qué se comporta así", expresó Meloni.

El presidente de EEUU Donald Trump se burló de la primera ministra de Italia Giorgia Meloni , tras sostener que ella "le rogó que se sacaran una foto juntos" . En consecuencia, la mandataria le contestó al afirmar que esa afirmación se trató de "un invento" y recalcó que "ni ella ni Italia le ruegan a alguien".

El altercado diplomático se desató luego de que el republicano brindara una entrevista al programa italiano L’Aria che tira , donde sorprendió al afirmar que Meloni había insistido reiteradamente en fotografiarse con él . “Me imploró que me sacara una foto con ella. Me dio pena”, aseguró y profundizó: “Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No lo habría aceptado, pero me dio pena”.

Sus palabras causaron estupor en Italia y rápidamente se convirtieron en el centro del debate, ya que lo que era una relación de cercanía entre ambos paso a demostrar una ruptura inesperada.

Giorgia Meloni negó suplicarle a Donald Trump: "Italia y yo no rogamos jamás"

"Estoy estupefacta. No sé por qué el presidente estadounidense se comporta así con sus propios aliados. No es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es una pena que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente y con los líderes con los que se muestra mucho más conciliador. Una cosa hay que recordar: Italia y yo nunca mendigamos", respondió contundente la italiana, quien calificó las declaraciones como "inventadas".

giorgia meloni negó suplicarle a trump "Estoy estupefacta. No sé por qué el presidente estadounidense se comporta así con sus propios aliados", sostuvo Meloni sorprendida. @giorgiameloni

Otra consecuencia diplomática, incluso más fuerte para la administración Trump, fue la cancelación de un viaje a Miami pactado para el 21 y 22 de junio de parte del ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien calificó las palabras del estadounidense de "graves" y "ofensivas" para Italia en su conjunto.

Giorgia Meloni calificó de "inaceptables" las palabras de Trump contra el papa León XIV

No es la primera vez que Meloni y Trump se cruzan. Este año ya tuvieron un roce, cuando el republicano criticó al papa León XIV, a quién lo llamó “débil frente al crimen” y “pésimo en política exterior”. Al respecto, la primera ministra calificó de “inaceptables” sus dichos junto a todo el arco político italiano, desde la ultraderecha hasta la izquierda.

Si bien en un primer mensaje Meloni evitó confrontar directamente con Trump y se limitó a expresar su deseo de que el Papa “promueva la paz” durante su gira por África, la oposición leyó ese silencio como una forma de esquivar el conflicto. Por ese motivo, horas más tarde corrigió el tono y fue directa: "Considero inaceptables las palabras del presidente Trump dirigidas al Santo Padre”. Además, añadió que el papa es el jefe de la Iglesia católica y que “es justo y normal que invoque la paz y condene cualquier forma de guerra”.