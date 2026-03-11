Medio Oriente se hunde en la violencia: EEUU, Israel e Irán protagonizan los ataques más intensos desde el inicio de la guerra

Washington afirma haber alcanzado más de 5000 objetivos en Irán mientras Teherán responde con ofensivas masivas y amenazas directas contra Donald Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ofensiva aérea contra Irán en la jornada más intensa desde el inicio de la guerra.

Estados Unidos e Israel intensificaron los bombardeos contra Irán y Teherán respondió con ataques a gran escala contra Israel y países del Golfo Pérsico , en una jornada que marcó la escalada más violenta del conflicto. El intercambio masivo de ataques profundiza un escenario que muchos analistas ya describen como un posible apocalipsis regional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La nueva fase de la guerra comenzó luego de que Washington anticipara que sería el día de ataques “más intensos” desde el inicio del conflicto. Tal como había advertido la administración estadounidense, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva coordinada contra múltiples objetivos dentro de Irán.

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: el mayor número de cazas, el mayor número de bombarderos, el mayor número de ataques, una inteligencia más refinada y mejor que nunca” , dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en rueda de prensa en Washington.

“En última instancia, las consecuencias serán beneficiosas para los intereses de Estados Unidos” , agregó.

El Pentágono aseguró que las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 5000 objetivos dentro de la República Islámica.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de 5000 objetivos. En Teherán, residentes confirmaron que la capital vivió uno de los bombardeos más fuertes desde el comienzo de la guerra , con explosiones generalizadas y cortes de electricidad en numerosos barrios. Otros aseguran que barrios tiemblan durante media hora por las explosiones.

Israel intensifica su ofensiva mientras crece la presión internacional

Según una fuente cercana a los planes bélicos israelíes, el Ejército de Israel está actuando bajo la hipótesis de que el presidente Donald Trump podría ordenar el fin de la guerra en cualquier momento. Bajo esa lógica, las fuerzas israelíes buscan causar el mayor daño posible mientras permanezca abierta la actual ventana militar.

Embed #ULTIMAHORA | | IMÁGENES IMPACTANTES DESDE TEHERÁN



Nuevas imágenes muestran las consecuencias de los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Teherán, en medio de la creciente escalada del conflicto en Medio Oriente.



Los videos difundidos en redes muestran… pic.twitter.com/kJBuEdP9Wt — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) March 10, 2026

“Las fuerzas de defensa israelíes iniciaron una nueva ola de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, escribió el Ejército israelí en su canal oficial de Telegram.

En paralelo, Trump anunció que Estados Unidos destruyó al menos 16 buques minadores iraníes en el estrecho de Ormuz y advirtió que habrá consecuencias severas si la República Islámica intenta colocar nuevas minas submarinas en esa vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo.

La respuesta iraní golpea territorio israelí y países del Golfo

Irán respondió con una ofensiva aérea de gran escala. La televisión estatal Irib afirmó que se trató de “la más violenta y la más intensa desde el inicio de la guerra”. Los ataques apuntaron al sur de Tel Aviv, el oeste de Jerusalén y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.

Según el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, al menos 1332 civiles iraníes murieron y miles resultaron heridos desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Irán respondió con ataques contra territorio israelí y objetivos en el Golfo Pérsico.

El diplomático también aseguró que los bombardeos destruyeron cerca de 10.000 instalaciones civiles, incluidas 65 escuelas e instituciones educativas y casi 8000 viviendas.

En el Líbano, donde Israel volvió a atacar con el objetivo de erradicar a Hezbolá, decenas de personas murieron en nuevos bombardeos. La agencia de la ONU para los refugiados informó que más de 667.000 personas se encuentran desplazadas en ese país.

Amenazas directas a Trump y ataques en el Golfo

La tensión política también escaló. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, adoptó un tono desafiante.

“Desde luego, no buscamos un alto el fuego; creemos que hay que golpear al agresor en la boca para que aprenda la lección y no vuelva a pensar en atacar a la querida Irán”, afirmó.

HBalCjSXEAA9wmQ Irán advirtió que podría bloquear la salida de petróleo del Golfo mientras continúe la guerra.

Durante la madrugada, la República Islámica amplió su ofensiva y atacó barcos comerciales en el golfo Pérsico, además de apuntar al Aeropuerto Internacional de Dubái. Dos drones impactaron cerca de la terminal aérea, el aeropuerto con mayor tráfico internacional del mundo, dejando cuatro heridos aunque sin interrumpir los vuelos.

Kuwait informó que derribó ocho drones iraníes, mientras que Arabia Saudita interceptó cinco aparatos que se dirigían al yacimiento petrolero de Shaybah.

El mando militar iraní también advirtió que comenzará a atacar bancos e instituciones financieras en Medio Oriente, lo que podría afectar especialmente a Dubái, Arabia Saudita y el reino insular de Bahréin.