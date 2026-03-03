China exige máxima seguridad en el estrecho de Ormuz, enclave decisivo para el suministro de petróleo

El gigante asiático pidió frenar la escalada militar y garantizar el tránsito por la vía por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial.

El Estrecho de Ormuz concentra cerca del 20% del petróleo que se transporta por mar en el mundo.

China instó a todas las partes involucradas en la guerra en Oriente Medio a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz , una vía marítima estratégica para el petróleo y el gas natural. La medida se produce después de que los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que permanecería cerrada en represalia por los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos.

El estrecho de Ormuz concentra aproximadamente el 20% del transporte marítimo mundial de petróleo , además de cargas importantes de gas y mercancías. Tras el anuncio iraní, varias navieras internacionales detuvieron su tránsito por la zona, aumentando la preocupación por el impacto económico y energético global.

"China insta a todas las partes a parar inmediatamente las operaciones militares , evitar una mayor escalada de las tensiones, mantener la seguridad de las rutas marítimas en el estrecho de Ormuz y prevenir un mayor impacto en la economía global", declaró Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La funcionaria subrayó además la relevancia de garantizar la seguridad energética: "Es muy importante para la economía global. China tomará las medidas necesarias para garantizar su seguridad energética" , afirmó, dejando claro que Beijing vigila de cerca la situación y sus posibles consecuencias para el suministro.

El cierre temporal del estrecho evidencia la fragilidad de las rutas clave para el comercio internacional. Expertos advierten que cualquier prolongación podría alterar los precios del petróleo , afectar a las economías dependientes de la energía importada y tensar aún más las relaciones entre las potencias involucradas en la región.

estrecho de ormuz golfo persico 2 Varias navieras suspendieron el tránsito tras el anuncio de cierre en medio del conflicto regional.

China no oculta su preocupación por Irán

China respaldó al régimen iraní y expresó su alarma por la seguridad del estrecho de Ormuz, un corredor clave para el suministro energético global. El gigante asiático evacuó a más de 3.000 ciudadanos y analiza alternativas para mantener sus fuentes de energía, ya que más del 80% del combustible que consume transita por esta vía vulnerable.

El país asiático manifestó su profunda preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y mostró un respaldo explícito a Irán ante los ataques de EEUU e Israel. El gobierno chino exigió la detención inmediata de las operaciones militares, advirtió sobre los riesgos para la estabilidad regional y subrayó la importancia estratégica del suministro de combustible iraní a través del estrecho de Ormuz.

wang yi China Pekín respalda a Irán y subraya la importancia de la estabilidad regional para garantizar la energía que necesita su economía. RG

Por qué China apoya a Irán

China respalda a Irán porque es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Medio Oriente en un asunto clave para su seguridad energética y comercial. La inquietud de Pekín reside en que cualquier inestabilidad en el estrecho podría afectar el flujo energético indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, sostuvo en conversación con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Paralelamente, reiteró su defensa de la soberanía e integridad territorial iraní, además de instar a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.