Irán cierra el Estrecho de Ormuz y amenaza con disparar a los barcos que intenten cruzarlo + Seguir en









Un alto miembro de la Guardia Revolucionaria confirmó el bloqueo del paso marítimo por donde circula el 20% del petróleo mundial. Teherán asegura que responderá ante cualquier ofensiva contra la República Islámica y vuelve a tensionar el comercio energético global.

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas estratégicas más sensibles del planeta: por allí transitan más de 20 millones de barriles de crudo por día.

Un miembro importante de la Guardia Revolucionaría iraní declaró este lunes que el estado islámico cerró el Estrecho de Ormuz y disparará contra cualquier barco que intente atravesarlo. En el pasaje marítimo circula el 20% del petróleo mundial, más de 20 millones de barriles de crudo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al producirse estas escaladas, el régimen utiliza como arma de defensa la interrupción de la circulación de la ruta petrolera mas importante del mundo. "La presencia de fuerzas extranjeras en la región sería la principal fuente de tensiones", advirtió el presidente iraní, Hassan Rohani.

Con la decisión ya ejecutada, Teherán pasó de la advertencia a los hechos y materializó una amenaza que venía repitiendo ante cada señal de presión externa. El bloqueo del estrecho funciona como mensaje directo: cualquier movimiento contra la República Islámica tendrá consecuencias inmediatas sobre el corazón energético del comercio mundial.

El anuncio llega en un contexto en el que el transporte marítimo internacional ya venía operando bajo máxima tensión. Los ataques con drones y misiles de los hutíes en el mar Rojo y el golfo de Adén —milicia yemení alineada con Irán— alteraron rutas clave desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023. Ahora, con Ormuz bajo amenaza explícita, la incertidumbre escala y el impacto podría sentirse mucho más allá de la región.

Estrecho de Ormuz: la vía clave del petróleo mundial en el centro del conflicto entre Irán y EEUU La escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a poner en el centro de la escena al Estrecho de Ormuz, uno de los puntos geopolíticos más sensibles del planeta. Tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní —confirmados por ambos gobiernos— crecen las especulaciones sobre una eventual respuesta de Teherán que incluya el bloqueo de esta vía marítima estratégica.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que se lanzó un “ataque preventivo” contra Irán y advirtió sobre la posibilidad de represalias con misiles y drones. En ese contexto, la pregunta que surge es qué rol puede jugar el estrecho en una eventual ampliación del conflicto. A pesar de que cuenta con apenas dos canales de circulación de unos tres kilómetros de ancho cada uno, por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte de la producción global de petróleo, según datos citados por la BBC. Esto lo convierte en uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el mercado energético. Cualquier alteración en el tránsito —ya sea por ataques, amenazas o bloqueos— puede impactar de forma directa en el suministro internacional de crudo. De acuerdo con estimaciones citadas por The Washington Post sobre antecedentes de sanciones en 2019, un cierre total del estrecho podría provocar una caída de al menos 20% en el suministro mundial de petróleo.

Temas Irán

Barcos