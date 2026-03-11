Guerra en Medio Oriente: reportan ataques de Irán contra barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

Teherán involucra el corredor marítimo en el conflicto bélico desatado el sábado 28 de febrero. El mercado del petróleo, en vilo ante el recrudecimiento del conflicto.

El buque de carga tailandés Mayuree Naree fue atacado este miércoles cerca del Estrecho de Ormuz

En una nueva jornada del conflicto en Medio Oriente se reportaron ataques a al menos cuatro barcos comerciales en el golfo Pérsico , cerca del estrecho de Ormuz, llevados adelante por parte de las Fuerzas Armadas iraníes. En este escenario, el mundo se mantiene en vilo por el posible impacto económico de la guerra y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se está planteando recurrir a las reservas estratégicas de crudo - una medida extraordinaria -, según consignó el Wall Street Journal.

En detalle, los ataques de hoy fueron reportados por la agencia marítima británica UKMTO . Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos". También se vio afectado un granelero con bandera de Tailandia "mientras transitaba por el estrecho de Ormuz" según indicó la Marina de dicho país.

“ Prepárense para que el petróleo cueste u$s200 el barril , porque el precio del petróleo depende de la seguridad regional, que ustedes han desestabilizado”, sostuvo el portavoz militar iraní Ebrahim Zolfaqari hacia EEUU con el objetivo de contribuir a los miedos de los mercados por la interrupción del suministro de energía.

Temprano este miércoles, un portavoz del ejército iraní anunció que el país comenzará a atacar objetivos económicos - bancos, instituciones financieras, embarcaciones e infraestructura tecnológica - como respuesta a la avanzada estadounidense e israelí en la región y el ataque a una sede bancaria de Irán.

Así, los reportes de hoy detallaron que el primer ataque del día fue contra un buque portacontenedores - el One Majesty - con bandera japonesa, que sufrió daños menores luego de ser alcanzado por un proyectil a 46km al noroeste de Ras al-Jaima, e Emiratos Árabes Unidos.

El comercio en el estrecho de Ormuz, la nueva variable del conflicto bélico.

El segundo incidente se produjo contra un buque de carga tailandés, frente a la costa de Omán. Las autoridades detallaron que, producto del proyectil que impactó contra la embarcación, al menos 3 tripulantes se encuentran desaparecidos, mientras que otros 20 debieron ser rescatados por la marina omaní.

También fue atacado un tercer buque - granelero - a 50 millas náuticas al noroeste de Dubai. El misil dañó el casco de la embarcación Star Gwyneth - con bandera de Islas MAarshall - aunque el incidente no paso a mayores y la tripulación se encuentra a salvo.

Según la agencia UKMTO, en total fueron atacados 14 barcos desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero de 2026.

Por su parte, el gobierno de Estados Unidos afirmó que sus Fuerzas Armadas destruyeron 16 buques iraníes utilizados para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz.

El ataque de Irán sobre el aeropuerto de Dubái

Dos drones iraníes impactaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los centros aéreos más transitados del mundo y base operativa de la aerolínea Emirates. El incidente dejó cuatro personas heridas, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad, según informó la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái.

El ataque se produjo este miércoles y volvió a colocar al principal hub de viajes internacionales en el centro de la tensión regional, luego de varios episodios similares registrados en los últimos días.

De acuerdo con la comunicación oficial difundida por las autoridades locales, los drones impactaron en zonas cercanas al aeropuerto sin afectar directamente las instalaciones ni el funcionamiento del tráfico aéreo.

"Las autoridades confirmaron que dos drones se estrellaron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), causando heridas leves a dos personas de nacionalidad ghanesa y una de nacionalidad bangladesí, y heridas moderadas a una persona de nacionalidad india", indicó la oficina de prensa del Gobierno en un comunicado publicado en la red social X.

A pesar del incidente, las autoridades aseguraron que el aeropuerto opera con normalidad y mantiene el flujo de vuelos en uno de los nodos clave del transporte aéreo global.