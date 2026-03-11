La guerra en Medio Oriente dispara el precio de la nafta en EEUU y pone en riesgo la mayoría republicana en el Capitolio

El aumento de la gasolina por la guerra amenaza con desmontar el discurso económico republicano de cara a noviembre.

Este martes, el precio medio del combustible en EEUU alcanzó los u$s3,54 por galón, lo que representa un salto del 19% desde el inicio del conflicto armado, de acuerdo a datos de la AAA.

Donald Trump defendió la continuidad republicana para las elecciones de noviembre durante su discurso del Estado de la Unión. El presidente estadounidense afirmó haber solucionado el "desastre" energético heredado de la gestión anterior gracias a la baja en los combustibles. No obstante, la narrativa se desmoronó en solo dos semanas: el galón de gasolina subió casi 60 centavos de galón a raíz de la crisis desatada tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, un conflicto que ya trasciende las fronteras iraníes.

Además, Trump restó importancia al alza en los combustibles asegurando que el incremento "no nos afecta realmente" . Esta postura choca con la inquietud de varios republicanos , quienes temen que el encarecimiento de la energía debilite su discurso económico ante los comicios de noviembre.

De todos modos, el malestar social por el costo de vida y la falta de medidas adicionales de Trump para abordarlo viene desde antes del conflicto con Irán , según reflejan los sondeos de Reuters/Ipsos. De acuerdo a los dichos del estratega republicano Jacob Perry , es imposible ocultar esta realidad: "No se puede tachar de noticia falsa algo que ves en cada esquina; cada letrero en una gasolinera es un recordatorio diario del problema" .

Los demócratas centraron su estrategia de campaña en el alivio del costo de vida . Para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes, el partido solo requiere arrebatar tres escaños a los republicanos, si bien el panorama para retomar el Senado se presenta mucho más complejo.

"Trump prometió una época dorada en Estados Unidos", declaró el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries , en la red social X.

Varios republicanos de la Cámara de Representantes, Reunidos esta semana en un retiro político en Doral, Florida, admitieron que el encarecimiento de los combustibles es una de las mayores preocupaciones del electorado.

Debido a esto, los legisladores respaldaron el pronóstico de Trump, quien asegura que el alza será pasajera, y confiaron en que los planes de la administración para impulsar la producción energética nacional lograrán mitigar el impacto económico.

"Cada día que la gente entra a la gasolinera y paga lo que paga por el combustible, duele, y lo sabemos", dijo el representante Austin Scott, de Georgia. "Haremos todo lo posible para solucionarlo. Entienden que es un problema a corto plazo", agregó.

EEUU nafta Trump planea discutir la economía cuando viaje a Ohio y Kentucky el miércoles, afirmó la Casa Blanca.

La campaña de Donald Trump para reducir costos en nafta

Ante la creciente inquietud en la Casa Blanca, Trump analiza diversas medidas para contener los precios del crudo. Entre ellas, el uso de la Reserva Estratégica de Petróleo, la limitación de las exportaciones y la suspensión de ciertos impuestos federales.

Además, el mandatario estadounidense adelantó este lunes por la noche que se otorgarán exenciones a algunas sanciones petroleras, aunque no precisó el alcance de esta decisión. Trump planea discutir la economía cuando viaje a Ohio y Kentucky el miércoles, afirmó la Casa Blanca.