Misterio en Irán: crecen las dudas sobre la salud del nuevo líder supremo Mojtaba Jameneí

El sucesor del líder supremo de la República Islámica no apareció en público desde su designación y habría resultado herido en el mismo ataque que mató a su padre.

Mojtaba Jameneí fue proclamado líder supremo tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, en un ataque al inicio de la guerra.

Mojtaba Jameneí permanece fuera de la escena pública desde que fue proclamado líder supremo de Irán , mientras crecen las versiones sobre su estado de salud tras el ataque aéreo que mató a su padre, el ayatolá Alí Jameneí , al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Tres días después de su designación como líder supremo, Mojtaba Jameneí no emitió discursos ni apareció públicamente , una situación inusual para el dirigente que concentra el poder político, religioso y militar en la República Islámica . Su silencio generó especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad para ejercer plenamente el liderazgo del país.

Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que Jameneí resultó herido durante el ataque aéreo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán. Ese bombardeo, ocurrido en el primer día de la ofensiva occidental contra Irán, destruyó el recinto y provocó la muerte del ayatolá Alí Jameneí, así como de varios familiares y altos responsables militares.

El nuevo líder de la República Islámica permanece fuera de la escena pública mientras crecen las dudas sobre su estado de salud.

Funcionarios iraníes citados por distintos medios señalaron que el nuevo líder, de 56 años, sufrió heridas principalmente en las piernas. De acuerdo con esas versiones, Jameneí se encuentra consciente y permanece resguardado en un lugar fuertemente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación sea detectada.

Informes recopilados por la inteligencia israelí coinciden con esas versiones y sostienen que Mojtaba Jameneí también resultó herido en el mismo ataque, incluso antes de ser designado el domingo como sucesor de su padre.

El propio gobierno iraní dejó entrever esa situación. La televisión estatal y la agencia oficial IRNA lo describieron como un “veterano de guerra herido”, una expresión que en la cultura política de la República Islámica suele utilizarse para referirse a quienes sobrevivieron a ataques mientras defendían al régimen.

Pese a ello, las autoridades iraníes evitaron confirmar de forma directa el estado de salud del nuevo líder supremo. Consultado por periodistas, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores respondió de forma evasiva y se limitó a señalar que “quienes debían recibir el mensaje, ya lo han recibido”.

MOJTABA JAMENEI (1) Fuentes iraníes e israelíes coinciden en que Jameneí resultó herido durante el bombardeo del 28 de febrero en Teherán. EFE

Diplomáticos iraníes confirmaron posteriormente que las heridas serían leves, aunque algunos funcionarios admiten que Jameneí podría seguir recuperándose y por ese motivo todavía no retomó la actividad pública.

Seguridad, guerra y una sucesión polémica

Otra razón que explicaría su ausencia sería la seguridad personal. Tanto Estados Unidos como Israel advirtieron que consideran al nuevo líder un objetivo militar legítimo dentro del conflicto en curso.

El presidente estadounidense Donald Trump calificó su designación como una “elección inaceptable”, mientras que el ministro de Defensa israelí afirmó que cualquier sucesor del régimen iraní podría convertirse en un blanco de operaciones militares.

El ataque del 28 de febrero, que inauguró la campaña militar contra Irán, marcó un punto de quiebre en el liderazgo del país. Además de la muerte del ayatolá Alí Jameneí, el bombardeo provocó la muerte de varios miembros de su familia (entre ellos su esposa, su nuera y un nieto adolescente) y de altos mandos militares que se encontraban en el complejo.

Mojtaba Jameneí estaba presente en el lugar cuando ocurrió el ataque y sobrevivió por poco, según indicaron funcionarios iraníes.

donald trump y mojtaba jameneí Estados Unidos e Israel advirtieron que consideran al nuevo líder supremo un posible objetivo militar en el conflicto.

El poder en la República Islámica

Durante años, Mojtaba Jameneí se mantuvo en un segundo plano dentro del sistema político iraní, aunque era considerado una figura influyente en el aparato de seguridad y en la Guardia Revolucionaria. Desde ese entorno coordinaba asuntos militares y estratégicos vinculados con la oficina de su padre.

Su designación como líder supremo también abrió un debate dentro del propio establishment de la República Islámica. La elección del hijo del dirigente fallecido alimentó críticas sobre una posible deriva “dinástica” dentro de un sistema que surgió precisamente tras la caída de la monarquía del sah en 1979.

Pese a esas tensiones, el nombramiento buscó proyectar estabilidad y continuidad en medio de la guerra. En los últimos días, manifestaciones organizadas por el gobierno en varias ciudades del país mostraron a simpatizantes del régimen portando retratos del nuevo líder y jurando lealtad a su autoridad.

Mientras su imagen ya aparece en carteles y murales en Teherán, el hombre que hoy concentra el poder en la República Islámica sigue sin ser visto ni escuchado públicamente, en medio de un conflicto que transformó el liderazgo del país y mantiene en vilo a toda la región.