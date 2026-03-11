Máxima tensión: cuatro buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz

Los barcos provienen de Japón, Tailandia e Islas Marshall y algunos de los ataques provinieron de Irán. Algunos sufrieron dañados, incendios y hasta la desaparición de parte de su tripulación.

Con este alcance, ya son 14 los buques atacados desde el comienzo de la guerra entre EEUU e Irán.

Cuatro buques fueron alcanzados este miércoles por proyectiles de Irán en el estrecho de Ormuz. La información había sido confirmada por agencias de seguridad marítima y luego fue asegurada por la gestión iraní. Con este número, se elevó al menos a 14 el total de barcos alcanzados en la región desde que comenzó el conflicto con EEUU e Israel .

El tráfico marítimo a lo largo del estrecho se paralizó casi por completo desde el ataque a Irán el 28 de febrero pasado, frenando la exportación de alrededor de una quinta parte del suministro petrolero mundial y provocando que los precios mundiales del crudo toquen picos no vistos desde 2022.

La Guardia Revolucionaria de Irán asumió la responsabilidad por al menos dos de los ataques y dijo que los navíos que deseen cruzar la zona deberán obtener “permiso” del régimen islámico .

“El barco Express Rome , de propiedad israelí y que enarbola bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles iraníes y detenidos tras ignorar las advertencias de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria”, afirmó el grupo en un comunicado.

Dos de los buques afectados eran cargueros, uno de la firma Mayuree Naree , con bandera tailandesa , alcanzado por "dos proyectiles de origen desconocido" mientras navegaba hoy, lo que provocó un incendio y daños en la sala de máquinas , según un comunicado la empresa tailandesa Precious Shipping , operadora de la embarcación.

"Se informó de la desaparición de tres tripulantes, que se cree que están atrapados en la sala de máquinas", agregó la compañía y advirtió que "está colaborando con las autoridades pertinentes para rescatarlos". Por su lado, un número de los 20 tripulantes restantes fueron evacuados de forma segura y ya están en tierra en Omán.

Por otro lado, el buque portacontenedores One Majesty, con bandera japonesa, sufrió daños menores por un impacto a 46 kilómetros al noroeste de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos.

Su propietario, Mitsui O.S.K. Lines, y un portavoz de la firma Ocean Network Express (ONE), su fletador, afirmaron que el buque fue alcanzado mientras estaba anclado en el golfo Pérsico. Todos los tripulantes se encuentran a salvo y el buque sigue siendo totalmente apto para la navegación.

Un buque de Japón sufrió la "desaparición de tres tripulantes, que se cree que están atrapados en la sala de máquinas". Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón

Por último, un tercer barco, en este caso granelero, también fue alcanzado al noroeste de Dubái y sufrió daños en su casco: se trata del Star Gwyneth, con bandera de Islas Marshall, de acuerdo con la empresa de gestión de riesgos marítimos Vanguard.



Esta tercera tripulación se encuentra a salvo y el propietario del buque, Star Bulk Carriers, afirmó que fue alcanzado en la zona de la bodega mientras estaba anclado. No hubo heridos.

Por su lado, la Armada estadounidense rechazó las solicitudes casi diarias de la industria naviera para que se les proporcione escolta militar a través del estrecho desde el inicio de la guerra, alegando que el riesgo de ataques es demasiado alto por ahora, según Reuters.

Donald Trump amenaza a Irán con "muerte, fuego y furia" si bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con una respuesta militar devastadora si intenta bloquear el suministro de petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz. El mandatario aseguró que Washington reaccionará con una ofensiva mucho más fuerte en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

La advertencia del líder republicano llegó luego de que Irán afirmara que será quien decida cuándo terminará la guerra en la región. En ese contexto, Trump elevó el tono de sus declaraciones y dejó en claro que cualquier intento de interrumpir el flujo energético por el estrecho de Ormuz tendrá consecuencias inmediatas.

"Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará veinte veces más fuerte que hasta ahora. Además, eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación. La muerte, el fuego y la furia reinarán sobre ellos", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.