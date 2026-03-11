Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar cualquier embarcación de EEUU, Israel y sus aliados en el estrecho de Ormuz + Seguir en









Teherán afirmó que cualquier barco será considerado un “objetivo legítimo” en una de las rutas petroleras clave del mundo. Además, también afirmó que apuntará contra otros activos estratégicos como bancos e infraestructura tecnológica.

Irán advirtió que atacará cualquier barco de EEUU, Israel o sus aliados que intente atravesar el estrecho de Ormuz.

Irán advirtió que atacará cualquier barco perteneciente a Estados Unidos, Israel o sus aliados que intente atravesar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. La advertencia fue emitida por el mando central operativo de las fuerzas armadas iraníes, Khatam Al-Anbiya, en medio de la creciente escalada militar en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El comunicado, difundido por la televisión estatal iraní, marca un endurecimiento de la postura de Teherán respecto del tránsito marítimo en esa zona clave del golfo Pérsico. Las autoridades militares señalaron que cualquier embarcación vinculada a Washington o a Israel será considerada un "objetivo legítimo" dentro del actual conflicto regional.

image El mando militar iraní aseguró que esas embarcaciones serán consideradas “objetivos legítimos” en el conflicto regional. En el mismo mensaje, el mando militar dejó en claro la determinación de bloquear el paso energético que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico. “No permitiremos que ni un solo litro de petróleo transite” por el estrecho, afirmó el mando en el comunicado oficial. Además, Irán sostuvo que el cierre de la ruta marítima “es el resultado de las condiciones impuestas por Estados Unidos y el régimen sionista”, en referencia a Israel, y reiteró que sus fuerzas armadas harán cumplir esa restricción en el área.

Tres buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz Tres buques fueron alcanzados este miércoles por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz, confirmaron agencias de seguridad marítima. Con este número, se elevó al menos a 14 el total de barcos alcanzados en la región desde que comenzó el conflicto entre EEUU e Israel con Irán.

El tráfico marítimo a lo largo del estrecho se paralizó casi por completo desde el ataque a Irán el 28 de febrero pasado, frenando la exportación de alrededor de una quinta parte del suministro petrolero mundial y provocando que los precios mundiales del crudo toquen picos no vistos desde 2022.

Desde la Guardia Revolucionaria iraní advirtieron que cualquier barco que atraviese el estrecho será objeto de ataques. El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con intensificar los bombardeos contra Irán si este país sigue obstruyendo el estrecho.