Guerra en Ucrania: Francia no descarta el envío de tropas y Rusia advierte por las consecuencias

El presidente de Francia , Emmanuel Macron , anunció este lunes una serie de medidas para reforzar el apoyo de las potencias occidentales a Ucrania y no descartó el envío de tropas aliadas a la exrepública soviética para derrotar a Rusia.

"Estamos convencidos que la derrota de Rusia es indispensable para la seguridad y la estabilidad en Europa", dijo el mandatario francés, quien advirtió que las posiciones de Moscú se estaban "fortaleciendo" en el frente y a nivel interno.

El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, negó que se hubiera hablado de esta cuestión, pero su par eslovaco, Robert Fico, señaló que algunos miembros de la OTAN y la Unión Europea sopesaban la iniciativa.

Francia deja abierta la puerta para el envío de tropas a Ucrania

Macron reconoció que no existe consenso sobre el envío de tropas, pero agregó que "no hay que descartar nada". "Haremos todo lo necesario para garantizar que Rusia no gane esta guerra", declaró.

"Mucha gente que hoy dice 'nunca jamás', son quienes decían 'nunca tanques, nunca aviones, nunca misiles de largo alcance' hace dos años" cuando empezó la invasión, dijo Macron.

Donde sí hubo "amplio consenso" es en la necesidad de "hacer más y más rápido" para ayudar a Ucrania, que reclama incesantemente envíos rápidos de municiones para poder contener el embate ruso.

La victoria o la derrota de Kiev "depende de ustedes", les había dicho el domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que participó en la reunión por videoconferencia.

Rusia advierte sobre el envío de tropas de occidente a Ucrania

El jefe de la delegación rusa en las negociaciones en Viena sobre la seguridad militar y el control de armas, Konstantin Gavrilov, advirtió que un posible envío de militares por parte de los países occidentales a Ucrania aumentará el riesgo de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia.

"Las consecuencias del creciente riesgo de que el conflicto se convierta en un choque directo entre la OTAN y Rusia pueden ser las más impredecibles", dijo Gavrilov, en declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik.

El jefe de la delegación rusa en Viena evaluó además poco probable que a "los contribuyentes europeos, con cuyos bolsillos las élites de los países de la UE y la OTAN financian el enfrentamiento armado en Ucrania, les guste transferir un conflicto en Europa", y remarcó: "Nuestro país tampoco quiere esto".

En ese sentido, Gavrilov recordó que Rusia advirtió en numerosas ocasiones a los países de la OTAN sobre el "peligro" de su participación directa en las hostilidades contra las Fuerzas Armadas rusas.

El diplomático ruso también indicó que su país nunca cortó los canales de diálogo con la Alianza Atlántica, y aseguró que Moscú "sigue abierta a construir un sistema de seguridad europeo justo basado en la igualdad, el respeto mutuo y el principio de seguridad indivisible, donde ningún Estado o asociación de Estados reivindique superioridad militar".

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos, según el presidente Vladimir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.