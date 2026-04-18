Rusia pidió abrir un diálogo con EEUU sobre el futuro de los vínculos económicos

El funcionario sostuvo que llegó el momento de discutir cómo imagina Washington la relación bilateral a futuro, aunque advirtió que persisten diferencias entre ambos países.

El canciller ruso planteó en Antalya la necesidad de discutir el futuro económico de la relación entre Rusia y Estados Unidos.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov , afirmó este sábado que llegó el momento de que Rusia y Estados Unidos discutan la relación económica entre ambos países hacia adelante, aunque advirtió que todavía persisten diferencias entre las partes.

Durante una cumbre realizada en Antalya, Turquía , el ministro de Exteriores sostuvo que ese intercambio ya resulta necesario en medio de los intentos de acercamiento diplomático entre Moscú y la administración del presidente estadounidense Donald Trump .

En ese marco, Lavrov también se refirió a la situación de la OTAN y consideró que la alianza atlántica “no está en su mejor momento” . De todos modos, aclaró que Rusia no intervendrá en los asuntos internos del bloque .

Según el funcionario, la posibilidad de retomar algún tipo de cooperación económica con Estados Unidos volvió a ocupar un lugar central en la estrategia del Kremlin para promover una etapa de distensión diplomática con Washington.

El jefe de la diplomacia rusa también buscó bajarle el tono a una eventual reactivación inmediata de las conversaciones para poner fin a la guerra. En el mismo foro en Antalya , aseguró que retomar las negociaciones de paz con Ucrania no figura hoy entre las principales prioridades de Moscú .

“En este momento, la cuestión de reanudar las negociaciones no es nuestra máxima prioridad”, sostuvo Lavrov, al tiempo que remarcó que Rusia no le impuso conversaciones a nadie. En esa línea, planteó que el Kremlin mantiene su disposición al diálogo, pero solo si la otra parte está en condiciones de avanzar.

La definición expuso los límites del eventual deshielo diplomático que Rusia intenta mostrar con Estados Unidos. Mientras por un lado Lavrov abrió la puerta a discutir el futuro de los lazos económicos con Washington, por otro dejó en claro que no hay apuro del lado ruso para reactivar la vía negociadora con Kiev.

El proceso, además, permanece trabado por las diferencias de fondo entre las partes. Ucrania sostiene que congelar la línea actual del frente sería la base más realista para un alto el fuego, mientras que Rusia insiste en que las fuerzas ucranianas se retiren de sectores del Donbás como condición previa para cualquier acuerdo, una exigencia que Kiev rechaza.