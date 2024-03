Haití: la Caricom convocó a una reunión de crisis en Jamaica

La situación hoy en Haití

Desde hace una semana que las autoridades haitianas declararon estado de emergencia y toque de queda nocturno en todo el departamento del Oeste, donde se ubica la capital. No obstante, las fuerzas de seguridad no dominan el territorio, el cual está sometido a las bandas armadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Puerto Príncipe es una "ciudad sitiada". "Hoy no debemos contar con las autoridades que han fracasado y que no viven en Haití", se expresó el sindicato policial SPNH-17 en un comunicado publicado este lunes. Debemos movilizarnos para defender nuestro país e impedirles destruir lo poco que nos queda", agregó.

Según datos de la OIM, 62.000 personas, más de la mitad de ellas niños, están actualmente desplazadas en Haití, una cifra que ha aumentado un 15% desde principios de año. Mientras tanto, Ariel Henry permanece desde el martes en Puerto Rico tras no poder aterrizar en Puerto Príncipe y que República Dominicana le niegue la entrada. En la capital, tanto las oficinas públicas como las escuelas permanecen cerradas, mientras que el aeropuerto está paralizado y los hospitales no pueden funcionar con normalidad. Mientras tanto, una congregación católica anunció el domingo la liberación de cinco personas que permanecían secuestradas desde febrero. La misma organización reclama aún la liberación de otros dos secuestrados.