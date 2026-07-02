Nuevo ataque de Rusia sobre Ucrania: al menos 17 muertos y 90 heridos

La ofensiva también causó fuertes daños en infraestructura y viviendas. Volodomir Zelensky debió regresar de urgencia al país.

Una nueva ofensiva lanzada por Rusia golpeó durante la madrugada a Kiev y otras ciudades de Ucrania , dejando un saldo de al menos 17 muertos y 90 heridos , además de importantes daños en viviendas e infraestructura civil. El presidente Volodimir Zelensky regresó de urgencia a su país tras recibir información sobre un inminente ataque a gran escala.

Las explosiones sacudieron la capital ucraniana durante la noche, donde drones y misiles impactaron en distintos puntos de la ciudad. Los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo mientras continuaban las tareas de rescate entre los edificios destruidos.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania confirmó que 17 personas murieron en Kiev , mientras que el alcalde Vitali Klitschko informó que otras 90 resultaron heridas .

Las autoridades contabilizaron daños en al menos 30 puntos de la capital ucraniana , principalmente en edificios residenciales e infraestructura civil. Para atender la emergencia trabajaron cerca de 500 rescatistas , más de 100 vehículos especializados e incluso un helicóptero destinado a las tareas de asistencia.

Antes del comienzo de la ofensiva, Volodimir Zelensky había anunciado desde Irlanda que interrumpiría su agenda internacional para regresar a Ucrania , luego de recibir reportes sobre un posible ataque ruso "a gran escala".

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, reclamó a los aliados occidentales que aceleren el envío de sistemas de defensa aérea y nuevos misiles para reforzar la protección del país.

El funcionario calificó lo ocurrido como una "noche de horror" y advirtió que la cantidad de víctimas fatales podría aumentar a medida que continúen las tareas de búsqueda.

Edificios incendiados y personas atrapadas

Durante la madrugada, la Fuerza Aérea de Ucrania emitió alertas por el lanzamiento de misiles balísticos y de crucero, mientras que también detectó una oleada de drones.

Según detalló Klitschko, uno de los impactos alcanzó un edificio donde funcionaba una estación de ambulancias. "Cinco profesionales de la salud resultaron heridos. Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico", informó el alcalde mediante Telegram.

También agregó: "El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos".

Una periodista de AFP presente en la ciudad relató que primero se escuchó una fuerte detonación, seguida por una gran columna de humo sobre el centro de Kiev. Minutos después se produjo una segunda explosión que lanzó escombros por el aire, mientras numerosos vecinos buscaban refugio cargando colchones y pertenencias.

Los ataques también alcanzaron otras regiones ucranianas

La ofensiva no se limitó a la capital. En Kharkiv, la segunda ciudad más importante del país, siete bombas impactaron sobre tres distritos distintos. El alcalde Ígor Terejov informó que un adolescente de 15 años murió y que 32 personas sufrieron heridas.

Uno de los vecinos de Kiev, Serhii Budko, aseguró que entre tres y cuatro misiles balísticos impactaron cerca de su vivienda. En el distrito de Desnianskyi, los equipos de rescate trabajaban para liberar personas atrapadas dentro de un edificio de nueve pisos, mientras que en Darnytskyi seis plantas completas de otro inmueble colapsaron tras los impactos.

La violencia alcanzó además otras zonas del país. En la región de Odesa, dos personas murieron y otras 15 resultaron heridas luego de un ataque con misiles balísticos que provocó un incendio, según confirmó el gobernador Oleh Kiper.

En tanto, en Kherson, una joven de 18 años y otra persona fallecieron cuando un dron atacó un micro. Horas más tarde, otro aparato no tripulado impactó contra un edificio administrativo de la ciudad, causando una nueva víctima fatal y dos heridos, de acuerdo con el gobernador Oleksandr Prokudin.

Aunque durante junio disminuyó la cantidad de drones y misiles de largo alcance lanzados por Rusia respecto de mayo, según estadísticas de la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev continúa siendo uno de los principales objetivos de los ataques rusos.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión, el conflicto sigue sin una salida negociada. Mientras Ucrania incrementó en los últimos meses sus ofensivas sobre territorio ruso y zonas ocupadas por Moscú, las conversaciones impulsadas por Estados Unidos permanecen estancadas y sin avances concretos.