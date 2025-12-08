Tragedia en Tenerife: cuatro muertos y un desaparecido por el fuerte oleaje + Seguir en









Cuatro turistas fueron arrastrados por las olas en la zona de Los Gigantes, que estaba cerrada al público por alerta costera. Las autoridades mantienen la búsqueda de un desaparecido y refuerzan las advertencias por el mar en mal estado.

Las autoridades habían alertado sobre el fuerte oleaje.

Cuatro personas murieron en Tenerife, la mayor de las Islas Canarias, en medio de un alerta por fuertes olas que afectó a todo el archipiélago durante el fin de semana. Además, continúa la búsqueda de un hombre que permanece desaparecido.

Según las autoridades locales, las víctimas fueron arrastradas por el oleaje en la zona de Los Gigantes, una piscina natural ubicada en la costa sur de la isla que se encontraba cerrada al público. Dos de los fallecidos eran de nacionalidad rumana y los otros dos, eslovaca, de acuerdo con la información difundida por sus respectivos gobiernos.

Este lunes se confirmó la muerte de una mujer que había sufrido un paro cardiorrespiratorio en el lugar. Aunque los equipos de emergencia lograron reanimarla en la zona, posteriormente falleció en un hospital de Santa Cruz.

tenerife La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene activa la alerta en todas las islas desde el viernes debido a “fenómenos costeros adversos”. Las autoridades recomendaron evitar zonas aisladas, muelles y espigones, incluso cuando el mar parezca calmarse, y recordaron que se esperan olas que podrían alcanzar los cuatro metros.

La isla ya había atravesado una jornada trágica el pasado 8 de noviembre, cuando tres personas murieron y otras 15 resultaron heridas tras ser arrastradas por una marejada. En aquella ocasión también se había emitido una prealerta por condiciones marítimas peligrosas.

