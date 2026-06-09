Honduras aumentó la pena por femicidio hasta 60 años

El país centroamericano registró más de 200 femicidios en 2025. Además, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero en "circunstancias agravantes" esta pena podría aumentar.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025, de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

El Congreso de Honduras reformó su Código Penal y aumentó hasta 60 años de cárcel las penas por femicidio . Su nación cuenta con la tasa más alta de muertes violentas de mujeres en América Latina.

La modificación sucedió este lunes, en un contexto de de 4,3 casos por cada 100.000 habitantes , según un informe de la Cepal publicado a finales del año pasado, como la tasa más elevada de femicidios de los 17 países latinoamericanos.

El país centroamericano registró 262 femicidios en 2025 , de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras . Organizaciones feministas señalan que en lo que va del año, 116 mujeres fueron asesinadas.

En la reforma del palacio legislativo, controlado por el oficialismo de derecha, la condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero "cuando existan circunstancias agravantes" esta pena podría "oscilar entre 30 y 40 años", señaló el Parlamento en una nota de prensa.

La condena seguirá siendo de 25 a 30 años de prisión, pero "cuando existan circunstancias agravantes" esta pena podría llegar hasta 40 años.

En paralelo, bajo "contextos de violencia de género o secuestros que culminen con la muerte de la víctima", la sentencia "podrá alcanzar hasta 60 años de prisión". "El delincuente que ejerce violencia contra la mujer tiene que estar claro que si le quita la vida le va a caer todo el peso de la ley (...). Este es un instrumento para que se haga justicia", sostuvo durante la sesión plenaria el presidente del Congreso, el oficialista Tomás Zambrano.

La ley también ordena crear órganos judiciales especializados en prevenir el femicidio que estarán compuestos solo por mujeres. Sin embargo, la directora del Centro de Derechos de Mujeres, Regina Fonseca, expresó a la AFP que "el problema no se resuelve cuando se aumentan las penas", sino cuando "se evita" que estos crímenes sucedan.

"No nos sirve una ley que aumenta los años de cárcel a los casos que rara vez van a tener acceso a la justicia", lamentó la activista, al denunciar que un 90% de los femicidios quedan en la impunidad.

Ni Una Menos: miles de personas marcharon en todo el país en medio de la conmoción por el femicidio de Agostina Vega

La organización feminista Ni Una Menos marcharon este miércoles 3 de junio para exigir un freno a la violencia de género, en esta oportunidad en el marco del femicidio de la adolescente Agostina Vega (14). La consigna fue “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos” y contará con la participación de otros colectivos.

La concentración principal fue frente al Congreso, donde se realizó el acto central y se leyó un documento a las 18:30. “Salimos los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices”, señalaron en la convocatoria oficial, que también incluye cuestionamientos al plan económico del Gobierno.

"Porque estamos harta del ajuste y del fascismo del gobierno! Porque no aguantamos más el hambre de lxs jubiladxs, la persecución política y la avanzada de las 'falsas denuncias'", agregaron en el comunicado oficial.