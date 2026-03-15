Horror en Nueva York: el video de un taxi fuera de control atropelló a dos mujeres y una cayó al sótano de una bodega + Seguir en









El accidente ocurrió en el Lower East Side. Una de las víctimas cayó por la abertura de un sótano tras el impacto y tres personas fueron hospitalizadas.

El taxi perdió el control en una esquina del Lower East Side y embistió a dos mujeres que caminaban por la vereda.

Un taxi atropelló a dos mujeres que caminaban por la vereda en el Lower East Side de Nueva York y una de ellas cayó por la abertura que conduce al sótano de una bodega tras el impacto. El accidente ocurrió el sábado por la tarde en la intersección de Rivington Street y Essex Street y dejó tres personas hospitalizadas.

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El vehículo se desvió de manera repentina mientras circulaba por la zona y embistió a las mujeres que paseaban por la vereda. La fuerza del choque provocó daños en el comercio ubicado en la esquina y generó una escena de gran confusión entre los testigos que se encontraban en el lugar.

Cómo ocurrió el accidente en el Lower East Side El incidente se produjo cuando el conductor del taxi perdió el control del vehículo mientras avanzaba por el barrio del Lower East Side. Según informó el medio estadounidense ABC7, las dos mujeres caminaban por la vereda cuando el automóvil se desvió de forma repentina y terminó impactándolas contra el frente del local.

taxi nueva york Un video del momento muestra cómo el taxi aparece repentinamente y atropella a las mujeres. La escena quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a las dos mujeres conversando sobre la vereda cuando, de manera inesperada, aparece el taxi amarillo y las embiste sin que tengan tiempo de reaccionar.

Tras el impacto, una de las víctimas quedó tendida sobre el pavimento, mientras que la otra cayó por la abertura exterior que conduce al sótano de una bodega ubicada en esa misma esquina.

El rescate y el traslado de los heridos Testigos que presenciaron el accidente comenzaron a llamar a la mujer que había desaparecido tras el choque. Minutos después lograron escuchar su voz desde el interior del subsuelo, lo que permitió ubicarla y alertar a los servicios de emergencia. El impacto también generó preocupación entre los comerciantes de la zona. Un empleado de un local de zapatillas ubicado frente al lugar del choque relató que el fuerte ruido lo hizo pensar que el vehículo había chocado contra su propio negocio. Entre los ocupantes del taxi también había una pasajera que describió el desconcierto que vivieron dentro del vehículo tras el accidente. ”No teníamos ni idea de lo que había pasado y cuando salimos, vimos que había alguien en el suelo, alguien estaba debajo del coche", relató al canal ABC7. El episodio generó conmoción entre los vecinos del Lower East Side, una zona de gran movimiento peatonal en Manhattan, donde el tránsito y la actividad comercial suelen convivir a pocos metros de distancia. Las autoridades investigan ahora las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control del taxi antes de impactar contra las peatones.