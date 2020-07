Fue subastada una de Banksy y el artista donará todo el dinero a un hospital palestino

Las tres obras habían estado hasta hace poco colgadas en el 'Walled Off Hotel', codiseñado por el artista en Belén y situado muy cerca de la barrera de seguridad que Israel levantó en Cisjordania, territorio palestino que ocupa desde 1967.

Frente a esto, Banksy anunció que donaría el dinero de la subasta iba a ir directo al hospital Bethlehem Arab Society for Rehabilitation (BASR) de Belén, con el objetivo de financiar una nueva unidad de cuidados para accidentes cerebrovasculares (AVC), y comprar equipos de rehabilitación para los niños.

Este artista también se mostró comprometido este año con el uso del tapabocas para morigerar los efectos de la pandemia de coronavirus Covid-19, y por tal motivo intervino el pasado 14 de julio un vagón del subte de Londres con su tradicional stencil de ratas.

El llamado artista sin rostro difundió la noticia a través de las redes sociales y publicó la filmación de la intervención artística bajo la consigna "Si no te pones la mascarilla, no subes" (If you don't mask, you don't get).

Embed

En el video se lo puede observar mientras camina hacia el vagón, vestido con un equipo de protección blanco, capucha, gorra, antiparras, guantes, máscara y un chaleco anaranjado, y le pide distancia social a un pasajero con el que comparte el espacio.