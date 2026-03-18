Nuevo hospital de aves en Polonia revoluciona el rescate de fauna silvestre + Seguir en









Un hospital en Varsovia se especializa en la atención de aves heridas, abierto las 24 horas del día.

Los pájaros reciben cuidados inmediatos para aumentar sus posibilidades de recuperación.

Un macho de camachuelo chocó contra la ventana del apartamento de un hombre llamado Marcin Jarzebski. Al verlo herido, lo llevó a la nueva sala de urgencias para aves silvestres ubicada en Varsovia, Polonia. Este espacio opera las 24 horas y está compuesto por un sistema de contenedores metálicos automatizados. Estos compartimentos resguardan a las aves durante el invierno y envían alertas inmediatas al hospital, donde los veterinarios se encargan de su diagnóstico y tratamiento.

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En este caso, el pequeño pájaro fue transportado en una caja de zapatos hacia el nuevo punto de atención situado en la entrada del Zoológico de Varsovia. "El ave se quedó con nosotros durante la noche, pero probablemente tiene un ala rota, así que la llevamos al hospital de aves", expresó Jarzebski.

Con el fin de agilizar los procesos de cuidado, el hospital introdujo en febrero este sistema de cajas de resguardo creado por su personal para proteger a las aves antes de su consulta. Esta innovación mejora la capacidad de respuesta de la institución, que desde su apertura en 1998 alcanzó un volumen de 9.000 casos por año.

La iniciativa es del director del zoológico, el ornitólogo Andrzej Kruszewicz, quien sostiene que los seres humanos tienen la responsabilidad de cuidar a las criaturas cuyo hábitat fue alterado. "Esta ave es una hija del bosque que, durante la migración, no entendió la ventana", declaró.

Cómo funciona el hospital de aves silvestres en Varsovia El hospital de aves recibe una gran variedad de pacientes, desde aves comunes como hasta especies más anormales que pueden encontrarse en una ciudad verde como Varsovia, atravesada por el río Vístula. La responsable del hospital es Andzelika Gackowska, quien destacó que los inviernos cálidos provocados por el cambio climático llevaron a algunas aves a decidir quedarse en Polonia. Esto generó que algunas se encuentren vulnerables ante condiciones climáticas severas. "Las aves que dejaron de migrar por los inviernos cálidos se vieron desprevenidas ante un invierno tan duro como el de este año", señaló Gackowska.

La sala de urgencias fue financiada en parte por el presupuesto ciudadano de Varsovia, que permite a los residentes votar sobre proyectos, y a su vez, la comunidad se compromete a ayudar a las aves enfermas. En el hospital, los auxiliares veterinarios se ocupan constantemente de alimentar y administrar medicamentos a las aves, que están organizadas en diferentes salas según su especie y estado de salud. Una vez que se encuentran en mejores condiciones, se les coloca en jaulas grandes al aire libre para facilitar su readaptación al entorno natural antes de ser liberadas. La veterinaria Ewelina Chudziak ratificó que el objetivo fundamental en el cuidado y liberación de las aves es "luchar por la libertad".

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