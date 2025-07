Identificaron a la otra víctima del choque náutico en Miami

Por su parte, el consulado de Chile en Miami escribió: "Nos unimos al dolor por la trágica pérdida de dos niñas en el accidente náutico ocurrido este lunes en la Bahía de Biscayne. Una niña argentina de 7 años y una niña chilena de 13 perdieron la vida en esta tragedia que enluta a toda nuestra comunidad en Miami. Acompañamos con profundo pesar a sus familias, especialmente a su padre".

A bordo del velero que se accidentó se encontraban cinco menores - niñas de 7 y 13 años - además de una persona mayor de edad, que oficiaba de instructora. Las mismas se encontraban en su última semana del campamento de vela del Miami Yatch Club.

The entire sailing community is devastated by the unthinkable tragedy that occurred yesterday. Our hearts are with the families who have been forever changed by these tragic events. MYC stands in solidarity with the Youth Sailing Foundation, their sailors, their staff, and everyone affected. The Miami Yacht Club is more than just a campus of organizations on the water — it's a family — and today, we share in the deep grief of our extended sailing community family. Our thoughts and prayers are with the families, the sailors, and the dedicated instructors and volunteers who give so much to this program. We will continue to support the Youth Sailing Foundation in every way we can in the days ahead. — The Miami Yacht Club