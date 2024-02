Intentaron ingresar a la residencia del presidente de Brasil, Lula da Silva

Israel declara a Lula da Silva "persona non grata" por sus dichos sobre el Holocausto

El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, declaró el pasado lunes al presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva "persona non grata" por comparar la actual guerra contra Hamás en Gaza con el Holocausto.

"Es persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe", afirmó Katz, refiriéndose al mandatario de izquierda de la principal potencia latinoamericana.

El dirigente brasileño declaró la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza no era "una guerra, sino un genocidio".

Desde la capital etíope Adís Abeba, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana, Lula también comparó la ofensiva de Israel con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos, generando un fuerte rechazo en Israel.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos", dijo Lula, que volvió al poder en enero de 2023 sucediendo al ultraderechista Jair Bolsonaro.

En respuesta, el gobierno israelí convocó al embajador de Brasil en Israel y lo invitó a reunirse con el jefe de la diplomacia en el centro memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén.

Las declaraciones de Lula "son una vergüenza y un grave ataque antisemita contra el pueblo judío y el Estado de Israel", declaró Katz durante una visita al memorial, a la que asistió AFP.

Impuesto a los superricos de Brasil genera la mejor recaudación de la historia en enero

El impuesto a los fondos de inversión de los superricos de Brasil implementado por el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva permitió que la recaudación tributaria en enero haya sido la mejor de la historia.

El aumento de la recaudación, que llegó casi al 7% interanual, es considerado la pieza clave para el objetivo del déficit cero planteado por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, para 2024, dentro del nuevo marco fiscal, que reemplazó al techo del gasto público por 20 años que rigió desde 2016 hasta el año pasado. señaló la Receita Federal, el órgano recaudador de impuestos, dependiente del Ministerio de Hacienda.

La recaudación tributaria brasileña alcanzó a 280.636 millones de reales (56.800 millones de dólares) en enero.

El resultado es el mejor registrado en términos reales para todos los meses en la serie histórica de la estadística, iniciada en 1995.