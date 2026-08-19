Irán analiza atacar objetivos de EEUU en Europa ante una posible escalada del conflicto

Los potenciales objetivos se ubican en Bulgaria y Chipre. La intención es golpear intereses estadounidenses fuera de Medio Oriente.

Irán evalúa la posibilidad de extender sus represalias contra Estados Unidos hacia territorio europeo en caso de una nueva escalada militar , con potenciales objetivos en países como Bulgaria y Chipre. También analiza atacar los cables submarinos situados en el estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con fuentes citadas por el periódico británico, las fuerzas iraníes estudiaron diferentes escenarios para ampliar el alcance de una eventual respuesta y golpear intereses estadounidenses fuera de Medio Oriente .

Entre los puntos bajo análisis apareció Bulgaria , después de que el país europeo autorizara en julio la utilización de la base aérea de Bezmer para operaciones vinculadas con las fuerzas estadounidenses.

El Parlamento búlgaro aprobó el despliegue de ocho aeronaves militares de Estados Unidos en esas instalaciones, incluidos aviones cisterna destinados al reabastecimiento en vuelo de cazas que participan en operaciones en Medio Oriente.

Ante ese escenario, el gobierno de Bulgaria dispuso un refuerzo de las medidas de seguridad en los alrededores de Bezmer, según confirmó el ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev .

La intención de Irán es golpear intereses estadounidenses fuera de Medio Oriente. Archivo

“Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Ministerio de Defensa”, aseguró el funcionario al referirse a las precauciones adoptadas.

Otro de los potenciales escenarios estudiados por Teherán fue Chipre, luego de que una base británica ubicada en la isla fuera atacada con un dron durante marzo.

Las evaluaciones atribuidas a las autoridades iraníes muestran que una eventual respuesta podría superar los objetivos militares, energéticos y de infraestructura estadounidenses ubicados en Medio Oriente.

La Guardia Revolucionaria y otros altos mandos militares advirtieron que una nueva confrontación a gran escala podría extender el radio de acción de Irán e involucrar blancos situados a una mayor distancia.

Los cables submarinos del estrecho de Ormuz son otro posible objetivo

El análisis iraní no se habría limitado a instalaciones militares. Según el Financial Times, Teherán también contempló por separado la posibilidad de atacar cables submarinos de fibra óptica ubicados en el estrecho de Ormuz ante un recrudecimiento del enfrentamiento.

Esas conexiones forman parte de la infraestructura estratégica que atraviesa una región convertida en uno de los principales focos de tensión del conflicto entre Irán y Estados Unidos.

La posibilidad de ampliar las represalias apareció mientras continuaron las advertencias públicas de dirigentes iraníes sobre el alcance que podría adquirir el enfrentamiento.

Este martes, el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Ghalibaf, afirmó que “La resistencia ha trascendido las fronteras de Irán, Irak y la región, y se ha globalizado”.

“Comprendieron el poder de la resistencia iraní durante la Guerra del Ramadán”, añadió Ghalibaf, según consignó la agencia de noticias Fars, en referencia al conflicto que comenzó con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El dirigente realizó esas declaraciones después de mantener encuentros con el presidente iraquí, Nizar Amedi, y otros altos funcionarios de Irak. “Seremos testigos de un nuevo orden en el futuro de la región”, sostuvo Ghalibaf.

Las advertencias y los posibles escenarios estudiados por Teherán reflejaron así el riesgo de que una nueva escalada amplíe geográficamente el conflicto, con eventuales ataques contra intereses estadounidenses en Europa y contra infraestructura estratégica situada en el estrecho de Ormuz.