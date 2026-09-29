Irán pone condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz y espera la respuesta de EEUU + Agregar ámbito en









Teherán propuso un alto el fuego de siete días a cambio de levantar sanciones y desbloquear activos, en un nuevo intento por alcanzar un acuerdo.

Irán ofrece reabrir Ormuz a cambio de un alto el fuego y el levantamiento de sanciones. Al Jazeera

Irán espera recibir una respuesta oficial de Estados Unidos a su propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz este martes, en medio de nuevos contactos indirectos entre ambos países para intentar avanzar hacia un acuerdo que permita frenar la guerra. La comunicación se realiza a través de mediadores de Qatar, mientras Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas sobre las condiciones para poner fin al conflicto.

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El canciller iraní, Abás Araqchi, explicó que los mediadores cataríes trasladaron las propuestas de Teherán a funcionarios estadounidenses y que volverán a conversar con ellos antes de comunicar la respuesta de Washington. "El mediador qatarí volverá a plantear el asunto a la parte estadounidense, tras lo cual nos transmitirá la respuesta final de esta parte. Espero que esto se logre mañana", señaló el funcionario este lunes.

El planteo iraní contempla un alto el fuego de siete días y está condicionado a una serie de medidas. Entre ellas figuran el cese de las hostilidades en Irán y Líbano, el descongelamiento de activos iraníes en el exterior, el levantamiento de las sanciones sobre el petróleo y el fin del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. A cambio, Teherán permitiría restablecer el tránsito por Ormuz y retomar las conversaciones sobre su programa nuclear.

La propuesta había sido rechazada públicamente por el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, el mandatario también confirmó que habrá nuevos contactos durante esta semana. Según funcionarios, representantes de Estados Unidos mantuvieron conversaciones por separado con mediadores en las últimas horas, al igual que funcionarios iraníes.

Araqchi sostuvo que Teherán todavía no recibió una negativa formal de Washington y que aguardará su posición definitiva antes de decidir cómo continuará: "Si los estadounidenses afirman que buscan un acuerdo o una solución pacífica, nosotros hemos presentado esa solución".

Nuevos contactos entre Estados Unidos e Irán por la reapertura del estrecho de Ormuz. Getty Images Qué pasa con el estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto desde el inicio de la guerra. Se trata de una vía marítima estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas natural licuado. Antes del comienzo de las hostilidades, por allí circulaba aproximadamente una quinta parte de ambos productos a nivel mundial. Irán sostiene que la reapertura dependerá del cumplimiento de sus condiciones, mientras que Estados Unidos mantiene la presión económica y el bloqueo sobre los puertos iraníes. Araqchi remarcó que cualquier avance sobre el tránsito marítimo estará atado a las exigencias planteadas por Teherán. "Nuestras condiciones son claras, y cualquier paso hacia la reapertura del estrecho de Ormuz está supeditado a que se cumplan esas condiciones", sostuvo. Los nuevos contactos se producen después de una serie de intentos fallidos para alcanzar una tregua. Estados Unidos e Irán ya habían acordado ceses del fuego en abril y junio, pero ambos terminaron fracasando en poco tiempo. Ahora, las negociaciones vuelven a centrarse en una versión modificada de la propuesta iraní presentada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.